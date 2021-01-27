31 يناير الجاري آخر موعد لتسليم إقرارات ضريبة المرتبات إلكترونيا

تنتهي مصلحة الضرائب المصرية، من تلقي الإقرارات الإلكترونية الضريبية بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، في 31 يناير الجاري، وسيتعين على الشركات تقديم تسويتين للمصلحة، الأولى للفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2020، قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 2020، على أساس حد الإعفاء الشخصي 7 آلاف جنيه سنويا، والثانية في الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2020، بعد رفع حد الإعفاء الشخصي إلى 9 آلاف جنيه سنوياً.

خصم 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية حال السداد قبل 12 فبراير

وبإمكان المتأخرين في سداد الضرائب، التمتع بإعفاء قدره 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية، حال السداد حتى يوم 12 فبراير المقبل، كموعد نهائي للاستفادة من الإعفاء الذي يتيحه قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد على المتأخرين عن دفع الضرائب، والصادر العام الماضي، علماً بأن هذه المهلة هي الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وتواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية، تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

رئيس المصلحة الضرائب يجدد دعوة الممولين لسرعة السداد

وجدد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، دعوة الممولين والمسجلين لسرعة التوجه إلى المأمورية المختصة لتقديم طلب التجاوز وسداد الضريبية المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، مؤكدًا في تصريحات لـ«الوطن» أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن «16395».

وكان محمد معيط وزير المالية، أكد في وقت سابق، الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وأن القرار الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، قد ألزمه بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.