هالة السعيد: مصر زودت المرتبات ودول العالم اتخذت إجراءات تقشفية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية كانت في حاجة إلى زيادة المكون الاستهلاكي، ولذلك حدث زيادة في العلاوات والمرتبات، في وقت اتخذت فيه العديد من الدول إجراءات تقشفية، بالإضافة إلى منحة الرئيس لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، على الفئات الأكثر تضررًا.

وأضافت "السعيد"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الأربعاء، أن الدولة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفرت كافة السلع الاستهلاكية، بينما كانت تعاني العديد من الدول من نقصها، مع استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن الدولة كان لديها وفر في الموارد المالية لتغطية هذه الاحتياجات، في وقت الجائحة، وكانت هناك رؤية متكاملة للتعامل مع الأزمة، للحفاظ على الكيانات الاقتصادية والعمالة، وتخفيف آثارها على الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لما استطاعت مصر تحقيق كل هذه الأمور، ومصر أصبح لديها وفرة مالية استطاعت من خلالها زيادة الموارد والمعاشات، ومساندة الأكثر تضررًا، ولو حدثت الجائحة في عام 2016، لما استطعنا تحملها، وكنا سنتعرض لنقص السلع والخدمات.

وأشارت إلى أن الوطن العربي ومصر لديهم طاقات كبيرة جدًا، وفي العمل الحكومي يوجد العديد من الكفاءات الذين يحتاجون إلى التدريب، مشددة: "منقدرش نحاسب ناس إحنا مدربناهمش صح"، لافتة إلى أن الدولة تجهز برامج تدريب.

وأوضحت أن مصر لديها جائزة للتميز الحكومي، وقريبا سوف نحتفل بعدد من الفائزين بالجائزة، وإذا كان هناك قلة مقصرة تظهر أكثر على الإعلام، ونحتاج للتركيز على المتميزين لأن الأغلبية العامة في الجهاز الحكومي من المتميزين.

ولفتت إلى أنه يتم إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ويتم تقييم الموظفين بشكل جيد بعد برامج التدريب، وهناك إدارات لتأهيل صف ثاني على القيادة، بالإضافة إلى منظومة الميكنة لتدريب الخدمة للمواطنين.