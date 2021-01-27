قبل الرسوم المسيئة.. تصريحات أثارت الجدل لـ جابر عصفور (فيديو)

أثارت تصريحات الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، مع الإعلامي عمرو أديب، حول مسألة الرسوم المسيئة للرسول، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، وتم تداولها بين رواد «السوشيال ميديا» على نطاق واسع، بين مؤيد ومعارض، ومهاجم لرأي الرجل الذي كان في يوم من الأيام مسؤولًا عن ثقافة مصر والمصريين.

موقفه من الرسوم المسيئة للرسول

وفي لقاء مع برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، قال «عصفور» تعليقًا على أزمة الرسوم المسيئة للرسول: «ارسم بس متقولش محمد يا أخي، سميه أي اسم وبعدين متقولش حاجات كأنها بتقولي أنا، أنا بحترم أي دين، وده طبيعي جدًا لأن الإسلام بيأمرني أحترم الأديان السماوية، وبعتبرها أديان سماوية وأضربلها تعظيم سلام، وهذا في المناطق المتقدمة في العالم لا يقف ضده أحد».

وردًا على مسألة أنهم من حقهم أن يقولوا ما يفعلون، قال: «مفهومه للحرية قد يختلف عن مفهومنا، وفيه مناطق أنا شخصيا مش شايف إن فيها مشكلة هو عايز يعلن إلحاده ما يعلن وأنا مالي، إذا كان ربنا بيقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.. المهم ألا يتعدى على الآخرين».

تصريحات أوقفته أمام المحكمة

وتلك التصريحات لـ جابر عصفور ليست الأولى التي تثير الجدل، حيث سبق وأدلى بالعديد من التصريحات التي تسببت في جدل واسع في المجتمع، بل وعرضه أحدها إلى الوقوف أمام منصة القضاء، وصولًا إلى ساحات المحاكم.

في عام 2018، أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حكما بحبس «عصفور» ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، في القضية رقم 9836 لسنة 2016، والتي اتهم فيها وزير الثقافة الأسبق، مع آخرين بإهانة السلطة القضائية.

جاء ذلك بعد تصريحات «عصفور»، في أحد المؤتمرات والتي وصف فيها مرافعة النيابة في إحدى القضايا بأنها «أشد تطرفًا من داعش الإرهابي»، وتم نشر هذه التصريحات في بعض الصحف، الأمر الذي اعتبره البعض إهانة للقضاء، وتم تقديم بلاغ فيه وتعرض للمحاكمة بسبب هذه التصريحات.

تصريحات تهاجم الأزهر وبعض مواد الدستور

وفي عام 2019، استضاف الإعلامي عمرو عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، وخلال الحلقة أدلى بعدد من التصريحات أثارت الجدل أيضًا، حيث هاجم الأزهر، والمادتين الثانية والسادسة من الدستور، ووصف الأخيرة بأنها تحمي شيخ الأزهر، واتهم مؤسسة الأزهر بأنه تغلب عليها القوى السلفية والإخوانية، كما قال إن مصر تعيش كارثة ثقافية، وأننا نحصد ثمار فترة السبعينيات.