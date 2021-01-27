10 معلومات عن جابر عصفور بعد تصريحاته عن الرسوم المسيئة للرسول

تصريحات جرئية أُثارت الجدل، خرج بها الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، حيث فتح النار على المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أنّ الإسلام دين الدولة، والعربية هي اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مهاجما التعليم الأزهري وجامعة الأزهر، ومصرحا بأن الإفتاء للجميع، وكان له رأي مختلف بشأن الرسوم المسيئة للرسول، التي نشرت في بعض المجلات الفرنسية.

وقال جابر عصفور، خلال حواره في برنامج « الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر» فيما يخص الرسوم المسيئة للرسول: «بالنسبة للرسوم المسيئة، ما يرسم زي ما هو عاوز، حد قال حاجة، بس بشرط، ميقولش ده محمد، يسميه أي اسم تاني، وميكونش الغرض منه أنه يوجهه لي أنا، إحنا نحترم كل الأديان، والإسلام يأمرنا بده، بس فيه حرية، ومفهومهم للحرية يختلف عن مفهومنا نحن للحرية».

ونستعرض أبرز المعلومات عن جابر عصفور

1- ولد الدكتور جابر عصفور في 25 مارس لعام 1944 في المحلة الكبرى.

2- حصل على الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، يونيو 1965م، ليستكمل دراسته العليا بالحصول درجة الماجستير والدكتوراه.

3- عمل أستاذا زائرا بعدة جامعات عربية وأجنبية، بينها «جامعة استكهولم في السويد، وجامعة وسكونسن في ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة».

4- يعد من الأعضاء المؤسسين في المجلس القومي للمرأة.

5- شغل منصب عضو لجنة الآداب والدراسات اللغوية بمكتبة الإسكندرية منذ تشكيلها مارس 2003.

6- عمل مديرا للمركز القومي للترجمة من 28/3/2007 إلى 30/1/2011.

7- عيّن وزيرا للثقافة في حكومة الفريق أحمد شفيق عام 2011 تحديدا يوم 31 يناير لكنه استقال من وزارة الثقافة في 9 فبراير 2011 لأسباب صحية، ليعين مرة أخرى في يونيو 2014 حتى نهاية فبراير 2015.

8- يكثر نشاط عصفور في الجمعيات الأدبية، فهو عضو في «الجمعيات الأدبية المصرية، القاهرة - اتحاد الكتاب، القاهرة - مجلس إدارة جمعية النقاد، القاهرة - المجلس الأعلى لرعاية الآداب، لجنة الدراسات الأدبية، القاهرة - سكرتير عام الرابطة المصرية لاتحاد كتاب آسيا وأفريقيا، القاهرة - عضوية لجان تحكيم الجوائز القومية: جوائز الدولة التشجيعية، مصر - جائزة مؤسسة التقدم العلمى، الكويت - جائزة سلطان العويس، الإمارات».

9- حصد العديد من الأوسمة والجوائز: «جائزة أفضل كتاب فى الدراسة النقدية، وزارة الثقافة - القاهرة 1984، جائزة أفضل كتاب في الدراسات الأدبية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، 1985، جائزة أفضل كتاب فى الدراسات الإنسانية، معرض الكتاب الدولي، القاهرة 1995، الوسام الثقافي التونسي من رئيس جمهورية تونس، أكتوبر 1995، جائزة سلطان بن على العويس الثقافية، الدورة الخامسة 1996/1997 فى حقل الدراسات الأدبية، جائزة الإبداع العربي في مجال الآداب - مؤسسة الفكر العربى، 2007.جائزة اليونسكو للثقافة العربية - الشارقة للثقافة العربية - باريس 2008، الجائزة التقديرية فى مجال الأدب - جامعة القاهرة، 2007، جائزة التميز في مجال الإنسانيات - جامعة القاهرة 2008، جائزة الدولة التقديرية فى مجال الآداب - المجلس الأعلى للثقافة، 2009، وسام المكافأة الوطنية من درجة قائد من ملك المغرب، فبراير 2010».

10- ألف وترجم وشارك في ترجمة عشرات الكتب في مجال الأدب والنقد، فضلا عن تقيم وتحرير كتب أخرى لكتاب مصريين وعرب.