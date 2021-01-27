للحصول على معاش ثابت.. إجراءات اشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمينات

حرصت الحكومة المصرية، على مدار العام الماضي، على الاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة، حيث إنها أكثر الفئات التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا المستجد، وقرر رئيس الجمهورية، صرف منحة شهرية لتلك الفئة تقدر بقيمة 500 جنيه، لمساعدتهم على تجاوز تلك المحنة، وجاء البرلمان المصري ليستكمل تلك المسيرة ليطرح من خلال جلساته من خلاله عضو مجلس النواب أيمن محسب، مشروع قانون التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، حتى يستطيع المواطن الحصول على معاش شهري ثابت، يمكنه من تلبية احتياجاته من متطلبات الحياة.

وأحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الإجتماعي والخطة والموازنة، لمناقشته تمهيدًا لتطبيقه، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، الإجراءات والمستندات المطلوبة لاشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمينات الاجتماعية، كالتالي:

المستندات المطلوبة للاشتراك في التأمين الاجتماعي

- يقوم المواطن بتقديم صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للنموذج رقم «1» المرفق، يجري تقديمه للموظف المختص.

- تقديم صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم «3» المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- يقوم المشترك بتقديم بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاق معاش آخر، وفقًا للنموذج رقم «4» المرفق.

- يقوم المشترك باستيفاء تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

الإجراءات المطلوبة لاشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي

- يقوم المشترك والراغب في التأمين من فئة العمالة غير المنتظمة بتقديم إستيفاء الطلب الخاص به على النموذج رقم «1» من مكتب التأمينات التابع له المشترك.

- يقوم المشترك والراغب في الاشتراك بالتقدم بطلب الاشتراك في التأمين الاجتماعي على النموذج الخاص بالطلب، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة ويجري تقديمها للموظف المختص بمكتب التأمين التابع له المشترك.