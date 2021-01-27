الزراعة: مشروع البتلو يستهدف صغار المربين بتكلفة 3.3 مليار جنيه

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن المشروع القومي للبتلو تنفذه الوزارة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستهدف صغار المزارعين والمربين، حيث يتم توفير رؤوس ثروة حيوانية، يتم خلالها تسمين العجول حتى تصل إلى 450 كيلوجراما، ما يوفر دخلا جيدا للمربين، وهناك شق آخر للمشروع حيث يتم توفير رؤوس محسنة وراثيا، توفر أصناف لحم ممتازة وعالمية، وهي أيضا تم توفيرها للمربين، لافتا إلى أن المشروع أنفق فيه حوالي 3.3 مليار جنيه.

توجيهات من الرئيس

وأضاف «الصياد» في هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الرئيس وجه بتوفير 2 مليار جنيه إضافية لهذا المشروع لتوفير رؤوس مستودرة عالية الإنتاجية لصغار المزارعين الذين لم يستطيعوا الوصول إلى مثل هذه الأنواع في وقت سابق.

وتابع نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، أن فروع البنك الزراعي والجمعيات الزراعية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويمكن للمزراعين أن يتوجهوا إلى هذه المناطق لتقديم طلبات للحصول على قروض بفائدة متناقصة قيمتها 5% في السنة، وهي قيمة منخفضة، حيث يحصل المربي على كل رأس ماشية 15 ألف جنيه للشراء و5 آلاف للتغذية، وهذا يوفر نفقات التغذية في فترة التسمين.

طريقة الحصول على القروض

ولفت إلى أن الوزارة توفر أيضا الإرشاد والتدريب والرعاية البيطرية الكاملة، ويوضحون لهم تركيبة العلف، ويتم تأهيل المزراعين والمربين، والأطباء البيطريين على تواصل معهم باستمرار، موضحا أن من يرغب في الحصول على قروض في هذا المشروع عليه أن يتوجه إلى الإدارة الزراعية في كل المراكز، وكل فروع البنك الزراعي، ولا يوجد أي شروط ولا ضمانات، والمزراع الذي يحصل على 10 رؤوس لا يُطلب منه سوى المكان الذي يأوي فيه هذه الروؤس، أما من يحصل على 20 رأسا لا بد أن يكون لديه مزرعة يوجد بها مواصفات معتمدة من الوزارة.