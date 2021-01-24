تعرف على كيفية الاستفادة من مشروع البتلو والإجراءات المطلوبة

«مشروع إحياء البتلو» أحد المشاريع القومية التي ساهمت في تنمية الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم الحمراء بأسعار منخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى أنه ساهم في خفض فجوة اللحوم وتحقيق التوازن في الأسعار وتوفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين.

أكد السيد القصير وزير الزراعة، على أن مشروع إحياء «البتلو» له إيجابيات كبيرة حققها منذ انطلاقه، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع المشروع بشكل شخصي لأنه يمثل تعظيم الثروة الحيوانية.

كيف تستفيد من مشورع إحياء البتلو

وحول طريقة التقدم للاستفادة من مشروع إحياء «البتلو» وفقا لما أوضحه قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد بعدة طرق:

الذهاب لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية.

أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

ويسرت وزارة الزراعة على المتقدمين بعدة إجراءات، ومنها عدم إلزام من يريد الاستفادة من هذا المشروع بطلبات تراخيص تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط، وإنما يكتفى فقط بعمل معاينة ثلاثية من قبل مندوبين عن البنك الزراعي المصري وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من جاهزية المكان للتربية والتسمين وذلك للتيسير على صغار المربيين.

وحول تذليل العقبات أمام المستفيدين والمستثمرين من مشروع إحياء «البتلو»، أكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة الدكتور طارق سليمان، على استمرار تكثيف المتابعات الميدانية من خلال لجان مشتركة بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على المستفيدين من المشروع القومى لإحياء البتلو لدراسة أي مشكلات رعائية أو صحية على أرض الواقع ومحاولة حلها مع استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على صناعة الأعلاف لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية.

وأشار مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة وزير الزراعة في تقرير سابق، إلى إصدار عدد 436 رخصة تشغيل وتجديد كل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل مكان النشاط.