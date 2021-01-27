بعد استرجاع 5 آلاف قطعة.. آليات استعادة الآثار المصرية بالخارج

لا تتدخر الحكومة المصرية أي جهد في سبيل الحفاظ على الآثار المصرية واستعادتها من الخارج، وكان آخرها اليوم، حيث استقبل مطار القاهرة الدولي، مجموعة كبيرة من القطع الأثرية المصرية، التي كانت بحوزة متحف «الإنجيل المقدس»، بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد نجاح جهود وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات الأمريكية المعنية في استردادها.

وأكد شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، أن وزارة السياحة والآثار نجحت في استرداد تلك القطع بعد جهود بدأت منذ عام 2016، مع السلطات الأمريكية المعنية للمطالبة باسترداد تلك القطع والتي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

استرجاع الآثار يكون بالتعاون بين وزارة الآثار والخارجية

وعن آلية استعادة الأثار المصرية من الخارج، قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن من المفترض أن أي أثر يتم اكتشافه يتم تسجيله في الجهات المعنية، موضحا أن الأثر يحصل على كود رقمي، الذي بالبحث عنه في السجلات يُظهر نوعه وصورا له والخامات المصنوع منها، ويكتب هذا الكود على الأثر نفسه ويصعب كشطه.

وأضاف شاكر لـ«الوطن»، أنه إذ عرض الأثر المسجل للبيع في أحد المزادات تكون عملية استرجاعه بتقديم بياناته من السجلات إلى وزارة الخارجية، التي تقوم بدورها بمخاطبة الدولة التي سيقام بها المزاد من أجل إيقافه واسترجاع تلك الآثار، مشيرا إلى أنه تم استعادة العديد من الآثار بهذه الصورة.

حالة وحيدة لا يمكن من خلالها إرجاع الأثر وهي أن يكون غير مسجل

وأكد كبير الأثريين، أنه في حال إن كان الأثر غير مسجل وليس له كود، يكون من المستحيل إعادته، لأن الأمر بحاجة لإثبات ملكية الآثار، حتى تتوقف دور المزادات عن بيعها وإعادتها للدولة مرة أخرى.