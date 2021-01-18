والد إحدى الفتاتين المختفيتين بالمحلة بعد عودتهما: «كانوا هيبقوا قرابين لمقابر أثرية»

أكد رضا محمد، والد «ندى» إحدى الفتاتين المختفيتين بالمحلة، أن الفتاتين عادتا إلى منزلهما بعد جهود أمنية كبيرة خلال 5 أيام ماضية، مضيفا: «بنتي ندى وزميلتها تم استدراجهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن طريق أفراد عصابة بالصعيد تخصصت في جلب فتيات العذارى وتقديمهما قرابين لفتح أبواب المقابر الأثرية بمحافظة المنيا».

وأضاف والد الفتاة أن العصابة تقودها سيدة، وأفرادها من الشباب يتواصلون مع الفتيات التي تتراوح أعمارهن السنية ما بين «14 _23 عاما» كي يستخدموا في فتح أبواب المقابر أثناء تنقيب أفراد العصابة بمحيط عدد من المناطق الأثرية بقصد التربح على حد قوله.

وتابع الأب بقوله «كل الشكر لرجال الداخلية الذي أعادوا الفتاتين إلى أحضاننا مرة أخرى وأمل من كل أسر والعائلات» متابعا أن حالة الفتاتين عصيبة ونفسيتهما غير جيدة ودورنا الحفاظ على سلامتهما الصحية والبدنية خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى أفادت مصادر أمنية بأن الفتاتين تربطهما علاقتين عاطفيتين مع شابين كما تم تحديد هويتهما عقب الانتهاء من استجواب كل الأشخاص الذين على علاقة بهما.

وتابعت المصادر الأمنية أن الفتاتين اتفقتا معًا على مغادرة منزلها في الساعة الخامسة مساءً يوم السبت قبل الماضي، وانطلقا معًا وتم إغلاق هواتفهما المحمولة، فضلًا عن انقطاع التواصل بينهما وبين زميلاتهن، ما أثار الشبهات حول أسرار اختفائهما.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد هشام نوارة مأمور قسم ثالث المحلة، يفيد بورود بلاغ يحمل رقم 31 إداري قسم ثالث المحلة لسنة 2021م حول اختفاء فتاتين وهما «بسملة تامر» و«ندى رضا»، عمرهما 14 عاما، حال خروجهما من أبواب منزلهما في ظروف غامضة يوم الأحد الماضي.

وأفاد المبلغان وهما والدا الفتاتين بأنهما طالبتان بالمرحلة الإعدادية، وقد تغيبا عقب خروجهما سويا إلى حضور حصص الدروس الخصوصية، ولم يعودا خلال 5 أيام الأخيرة، ما دفعهما للإبلاغ خشية تعرض حياتهما لأي أخطار محتملة.

وناشد والدا الفتاتين وزير الداخلية ومدير أمن الغربية بالبحث عن الفتاتين وتأمين حياتهما بإعادتهما سالمين لهما.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية برئاسة العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والمقدم محمود أبوالمكارم مفتش فرع البحث الجنائي، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وتشكل فريق بحث جنائي قاده الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، وتم نشر أوصاف الفتاتين وفحص علاقاتهما مع الجيران وزميلاتهن للاستدلال وتحديد أماكنهن لإعادتهما إلى أحضان أسرتيهما سالمتين.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبالتنسيق بين ضباط إدارة البحث الجنائي ومديريتي أمن المنيا والقاهره تم تحديد موقع الفتاتين وإعادتهما إلى أحضان أسرتهما بمسقط رأسهما بمدينة المحلة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة اختفاء الفتيات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أصدر توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثالث المحلة، بفتح باب التحقيق في بلاغ من أسرتين يتضمن اختفاء فتاتين منهما.

وشدد المحامي في تعليماته إلى رئيس النيابة، على أهمية سماع أقوال شهود العيان من جيران الفتاتين وذويهما، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وناشد محمد حسن، أحد جيران الأسرتين في ذلك وقت اختفاء الفتاتين الجهات المعنية، بإعادتهما أسرتيهما حفاظًا على استقرار مستقبلهم الدراسي وحياتهما المعيشية.