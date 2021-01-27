مستشهدا بقانون فرنسي.. عبدالله رشدي: الزواج ليس له سن في كل الأديان

قال الداعية عبدالله رشدي، إن الزواج في الإسلام وفي كل الأديان ليس له سن محددة، أو معيار ثابت يسير عليه، موضحا أن هذه مسألة تخضع للعادات والتقاليد وألا يترتب على هذا التحديد ضرر بالشاب أو الفتاة.

واستشهد «رشدي» بأنه قديما تزوجت هدى شعراوي وهي في سن الـ13 سنة، كما أن هناك ولايات في أمريكا قانونها يسمح بتزويج الفتيات بداية من 12 سنة بشرطين، إما بإذن كتابي من القاضي أو بموافقة ولي الأمر.

وأشار رشدي، في فيديو جديد بثه على صفحته بموقع «يوتيوب» بعنوان، «ضربة فرنساوي للتيار العلماني» إلى موافقة فرنسا على قانون يجيز للفتاة أن تتزوج بدءا من 13 سنة، مؤكدا أن «العلماني مضطرب فكريا وليس لديه مبدأ أو مرجع فهو مصمم لأن يهاجم الإسلام» بحسب تعبيره.

وتابع رشدي «عام 2018 طرحت موضوع عن العلاقة الحميمة وتقييدها بسن معينة في الدول الأوروبية وقلت إن غالب الدول الأوروبية يسمح فيها بإقامة العلاقات الجسدية الجنسية قبل سن الزواج وقبل 18 سنة وضربت أمثلة كثيرة وأوردت المراجع لهذا الكلام».

وتابع، «في فرنسا حدثت حكاية في عام 2018 حيث أقام رجل فرنسي علاقات جنسية مع بنات في سنة 11 وأقل من 11 سنة، وهذا الرجل قدم إلى المحكمة وسألوا البنات هل اغتصبكم أو أكرهكم أو كان هناك ترويع أو تخويف، والبنات لم يشهدوا عليه، وبالتالي القاضي لم يستطع إدانته لأن القانون الفرنسي لا يحظر إقامة العلاقة الحميمة في هذه السن إلا عند وجود إكراه».

القانون الفرنسي

وقال رشدي «اليوم أخيرا تمخضت الإدارة الفرنسية وخرجت بمشروع قانون وافق عليه مجلس الشيوخ الفرنسي بـ343 صوتا من أصل 345 صوتا، أي أن هناك صوتين فقط اعترضا، وهذا القانون يقول إن سن النضج أو الرشد الجنسي الذي يسمح فيه بممارسة العلاقة بين بالغ فوق 18 أو 21 وبين قاصر أي أقل من 18 أو 21 سنة، حسب الدولة، هو سن 13 سنة، بما يعني أنه لو هناك شاب لديه 30 سنة، مارس العلاقة الحميمة مع فتاة 13 سنة دون إكراه، فهذا أمام القانون الفرنسي ليس اغتصابا، ولا يعاقب معاقبة الاستغلال الجنسي للقاصرين».

موقف الدين من سن الزواج

وواصل رشدي: «يعني فرنسا بتقول إن أول السن الطبيعي الذي يمكن ان تمارس فيه الجنس مع البنت هو 13 سنة، وهنا يحضرني النقاش الذي دار سابقا مع إسلام بحيري وكثير من أقطاب ورموز العلمانيين الذين يتحدثون عن المرأة والزواج في الإسلام مطالبين برفع سن الزواج».

وأوضح الداعية أن تبكير سن الزواج وتأخير سن الزواج الحالتين الدين ليس ضدهما، «لو فرضنا أن المجتمع تعارف على أن سن الزواج 13 أو 15 أو 18 أو 25 سنة، هل الشرع الشريف يلزم الرجل أو المرأة بالزواج في سن قبل أو بعد ذلك؟ لا، فهذا الأمر لا يعارض ديني ولا الدين يرفضه فهو متروك لأعراف الناس بشرط أن لا يترتب ضرر على هذا الفعل، فإن ترتب عليه ضرر فهو ممنوع»، بحسب تعبيره.