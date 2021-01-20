عبدالله رشدي: أي فنان يرتكب على الشاشة ما يخالف الشرع «أجره حرام»

قال الداعية عبد الله رشدي، إن أي فنان يرتكب في عمله على الشاشة ما يخالف شرع الله فإن ما يتقاضاه عن ذلك العمل من أجر فهو «حرام»، موضحًا أنه قرأ كلامًا منسوبا للفنان محمد نجاتي يقول فيه إن الفنان أهم من دور الشيخ في المسجد، وأهم من دور المعلم أو الأستاذ الجامعي في الجامعة.

مؤكدًا أنه لا يعلم مدى دقة هذه التصريحات وهل صدرت من «نجاتي» بالفعل أم لا، وطالب «رشدي» أن يوضح محمد نجاتي حقيقة هذه التصريحات والسياق الذي وردت فيه إن كان قالها بالفعل.

وتابع «رشدي» في مقطع فيديو جديد على صفحته بموقع «يوتيوب» بعنوان «رسالة للفنان محمد نجاتي» قائلا: «إذا كنت تقصد أن الفن رسالة سامية ومكملة للدور الذي يقوم به المسجد والإمام والدكتور الجامعي والمعلم في تعليمه، أو استخدامه كوسيلة للتاكيد على المبادئ العلمية والخلقية، هذا كلام جميل وأنا أؤيدك فيه وأحييك عليه، وهذا ما نقوله دائما نقول للفنانين اتقوا الله في رسالتكم وما تقدمونه للخلق الناس بتشوفكم في التليفزيون أكثر ما بتشوف الشيخ وتحتك بكم أكثر من الشيوخ فاتقوا الله يافنان ويافنانة في علمكما وارضيا الله فيما تقدمانه للجمهور».

رشدي لنجاتي:التمثيل ليس أهم من التعليم ورسالة المسجد

وواصل «رشدي» كلامه لمحمد نجاتي قائلا: «لو قصد حضرتك إن دور الفن أو مهنة الفن والتمثيل أهم من التعليم ورسالة المسجد هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا».

وقال: «نقول للفنانين حرام تقدموا اسفاف وقلة الأدب والألفاظ الشنعية والقبيحة، حرام تعلموا الناس الايحائات الجسدية، حرام نمجد في دور القاتل والبلطجي وأبو سنجة وأبو سيف وأبو سلاح واللي بيسرق أثار، حرام الست اللي تطلع تلبس احدث موضة مينفعش تخرج به بره أوضة النوم وتقول انا أؤدي عمل ورسالة، انتي بتقدمي قلة أدب وتعرضي للناس باعتبارك سلعة جسدية».

الأحضان والقبلات باسم الفن حرام

وتابع «رشدي»: «قلنا سابقًا كونك تطلعي تمثلي ينبغي ألا يظهر من جسدك سوى الوجه والكفين وبدون تبرج ده لو انتي عايزة يكون أكل عيشك حلال وصح، ولو حضرتك شغال فنان أو ممثل مينفعش تلمس واحدة أو تحضنها أو تبوسها أوتطلع تشتم أو تسب وتلعن، أي حاجة تعملها على الشاشة تخالف ما ورد في الشرع الشريف حرام عليك تعملها ونسبة الأجر اللي بتاخده عليها حرام هي كمان».