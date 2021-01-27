جريمة في الحي الهادئ.. مريض نفسي يذبح أمه المسنة في بني سويف

جريمة مروعة قطعت حالة الهدوء التي يتميز بها حي «الأباصيري» بمدينة بني سويف، ففي شارع «السنباطي»، أحد أكثر شوارع المدينة هدوءاً، فوجئ السكان بصوت ارتطام قوي، تبين أنه نتج عن قيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من شرفة أحد العقارات، وبدت على يديه ووجهه أثار دماء، ولم يمكنه القيام من مكانه، لإصابته بكسور في كلتا قدميه.

وخلال دقائق معدودة، تبين للأهالي بشاعة الجريمة التي ارتكبها ذلك الرجل، والتي راحت ضحيتها والدته المسنة، بعدما أقدم على ذبحها، قبل القفز من بلكونة الشقة التي يقيم بها، فقام الأهالي بالتحفظ عليه، لحين تسليمه إلى قوات الشرطة، التي جرى استدعاؤها إلى محل الواقعة في ذلك الحي الهادئ.

كما استدعى الأهالي سيارة إسعاف، تولت نقل المصاب إلى المستشفى، الذي أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليها، بينما تم نقل جثة والدته إلى مشرحة المستشفى، حيث جرى التحفظ عليها هي الأخرى، تحت تصرف النيابة.

أهالي المنطقة أكدوا أن الأم المُسنة، التي تخطت السبعين من عمرها، انتقلت مع ابنها للإقامة في الشقة محل الواقعة، منذ قرابة أسبوعين فقط، ولم يختلطا بأحد من الجيران خلال هذه الفترة القصيرة، وقال أحد الجيران، رفض ذكر اسمه: «سكنوا في المنطقة هنا منذ أسبوعين فقط، ولم يختلطوا بأحد، إلا أننا سمعنا أن الابن يعاني من مرض نفسي».

وأضاف متحدثاً لـ«الوطن» أن الحادث أفزع سكان الشارع بالكامل، وتابع بقوله: «الجميع هنا يشعر بالأسى، كون أن القاتل هو الابن، والمجني عليها أم مُسنة لا ذنب لها، تخطت عامها السبعين».

وكان عاطل في منتصف العقد الرابع من العمر، يعاني من مرض نفسي، قد أقدم على ذبح والدته، قبل أن يقوم بالقفز من شقتهما في منطقة «الأباصيري» بمدينة بني سويف، ليُصاب بكسور في أنحاء مختلفة من الجسم، وتمكن الأهالي من إلقاء القبض عليه، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بعد التحفظ عليه، ونقل جثة الأم إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من العميد أسامة جمعة، مدير البحث الجنائى، بقيام «أحمد أ. م.»، 44 سنة، عاطل، مقيم بشارع «السنباطي» بمدينة بنى سويف، بذبح والدته «نادية م. ح.»، 73 سنة، بالمعاش، باستخدام سكين مطبخ، وقام بعدها بالقفز من بلكونة المنزل في الطابق الثاني، ليسقط مصاباً بكسور فى الحوض والقدم، وسحجات بأنحاء مختلفة من الجسم.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم مريض نفسياً، وكان يخضع للعلاج في أحد المستشفيات النفسية بالقاهرة، وتم حجزه 3 مرات في المستشفى، وتم التحفظ على المتهم، تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الأم وبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.