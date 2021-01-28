«حياة كريمة» تبدأ جولاتها بمحافظة الغربية لرصد احتياجات مواطني زفتى

بدأت مؤسسة حياة كريمة بناء على المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عملها بمحافظة الغربية بقرى مركز زفتي والبالغ عددها 54 قرية.

من جانبها قالت الدكتورة زينب سامي، المنسق العام للمبادرة بمحافظة الغربية، إن الخطه ستشمل تطوير البنية التحتية والتي تشمل شبكات الطرق وتأسيس شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء بما يتواكب مع الزيادة السكنية.

كما أوضحت خطة تطوير المدارس والمستشفيات والمنشآت الحكومية ومنظومة النظافه وتحسين جودة البيئة والحياة لدى أهالي تلك القرى، تحت قيادة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وأشارت المنسق العام للمبادرة أنه تم تقديم الكثير من المساعدات للأسر الفقيرة في بعض القرى، حيث تم دفع جدية التصالح فى مخالفات البناء لبعض الأسر التي ينطبق عليها الشروط والمعايير بمراكز السنطة وزفتى وقطور، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.

وأشارت أنه تم التنسيق مع محافظة الغربية وبحضور السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة زفتى، لعمل جلسات حوار مجتمعى مع أهالى القرى لرصد احتياجاتهم وأعمال التطوير التي تحتاجها تلك القرى لتتمكن المبادرة من تنفيذ الاحتياجات الفعلية لأهالي القرى وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

من ناحيه أخرى، وبناءً على توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قام الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، مساء الأربعاء، بتسليم الكابتن عصام جميل بطل الجمهورية في ألعاب القوى للمعاقين شقة بمساكن السلام بطنطا وبها جميع المرافق وذلك تقديراً لما قدمه لمصر.

وتؤكد محافظة الغربية أنها حريصة كل الحرص على تكريم أبطالها الذين شرفوا هذه المحافظة في جميع المحافل في ظل الإمكانيات المتاحة.

ومن الجدير بالذكر أن الكابتن عصام جميل ابن قرية ديما، كان بطل الجمهورية في ألعاب القوى للمعاقين لسنوات وحصل على 46 ميدالية.