نار التدفئة والكهرباء ينهيان حياة شابين في سوهاج

لقي عامل مصرعه صعقًا أثناء صيده الأسماك مستخدمًا سلكًا كهربائيًا وضعه داخل ترعة بدائرة مركز العسيرات بسوهاج، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وصرحت النيابة العامة بالدفن.

كما لقي شاب مصرعه داخل شقته، إثر إشعاله النيران للتدفئة ونومه عقب ذلك، ما أسفر عن وفاته بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن حرق الخشب، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من مستشفي العسيرات المركزي، بوصول «عمار.ا.ح»، 18 سنة، عامل، يقيم بناحية الرشايدة دائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة والفحص وسؤال والده «السيد.ح»، عامل، قرر أنه أثناء قيام نجله بصيد الأسماك من داخل ترعة مجاورة لمنزله باستخدام سلك كهربائي صعقه التيار الكهربائي ولقي مصرعه، ونفى الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة.

كما أُبلغ قسم شرطة جرجا بوفاة شخص داخل شقته بمنطقة الجزيرة الوسطى دائرة القسم، وانتقل إلى مكان الواقعة نائب المدير لقطاع الجنوب ومأمور وضباط القسم، وبالفحص تبين وجود جثة «محمد.ع.ح»، 35 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية مسجاة على سرير بغرفة النوم بشقته بالطابق الأول، ويرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وتبين وجود موقد فحم للتدفئة بالغرفة وسلامة باب ونوافذ الشقة.

أُخطرت النيابة العامة، والتي قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، بسؤال والده «ع.ح.ع»، 69 سنة، بالمعاش، ويقيم دائرة القسم، أفاد بان نجلة المذكور يقيم بمفرده، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة، هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، ما أدى إلى الاختناق، ولا توجد شبهة جنائية.