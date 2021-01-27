الصليب الأحمر اللبناني: ارتفاع جرحى مواجهات طرابلس إلى 102 مصاب

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، ارتفاع جرحى مواجهات طرابلس إلى 102، وفقا لما نشره موقع «العربية»، في نبأ عاجل.

وطالبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، المتظاهرين، بالانسحاب من محيط السرايا الحكومي في مدينة طرابلس، في بيان صحفي: «بعد تمادي ​المتظاهرين​ بأعمال الشغب وخرق الباب الرئيسي للسراي في ​طرابلس​، ومحاولة الدخول من أكثر من جهة، ورمي المولوتوف على العناصر وحرق وتضرر عدد من الآليات، نطلب منهم الانسحاب فوراً وعدم الدخول إلى السراي حفاظاً على سلامتهم لأننا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل المشروعة».

وقد اندلعت احتجاجات اليوم، بين قوات الأمن اللبناني وعدد من المتظاهرين في محيط سراي مدينة طرابلس شمال لبنان، وبدأت قوات الأمن في استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.