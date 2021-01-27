هل تتجدد انتفاضة 17 تشرين في لبنان بعد تصاعد الاحتجاجات؟

اتسعت في اليومين الماضيين رقعة الاحتجاجات الشعبية على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ‏والتي فاقمها قرار الاقفال العام، فطالت إلى جانب طرابلس مناطق في بيروت والجية وتعلبايا وشتورة.

‏وسجّلت الاحتجاجات في طرابلس تصاعد وتيرتها وتحولها الى اشتباكات مباشرة بين المتظاهرين وقوى الأمن، بحسب صحيفة «الديار» اللبنانية.

وتفاقمت المخاوف من أن تؤدي هذه الاحتجاجات لخروقات كبيرة للإقفال العام ما يؤدي لارتفاع أعداد ‏‏فيروس كورونا المستجد مجددا ليطال الـ5 آلاف إصابة يوميا.

وتتركز الجهود حاليا على تفعيل عمل النقابات المعنية ‏بالتعاون مع الوزارات المختصة لفرض نوع من اللامركزية في مكافحة الوباء من خلال تكليف البلديات ‏بالتنسيق والتعاون مع فرق طبية متابعة المصابين من منازلهم لمحاولة التخفيف من الازدحام التي تشهدها ‏المستشفيات.‏

وأضافت الصحيفة اللبنانية: «كالعادة تضع قوى السلطة أي تحركات احتجاجية بإطار المؤامرة لتؤكد مرة جديدة انها بعيدة كل ‏البعد عن وجع الاكثرية الساحقة من اللبنانيين وانها تعيش حقيقة في عالم آخر معتقدة أن مبلغ الـ400 ألف ‏ليرة والذي لا تتجاوز قيمته الـ50 دولارا أمريكيا والذي تمنحه للعائلات الاكثر فقرا قادر على احتواء ‏انتفاضة جوع مقبلة لا محال».‏

وتابعت: «من المقرر ان تستفيد 250 ألف عائلة خلال الشهرين المقبلين ‏من المساعدات التي يوزعها الجيش وتبلغ قيمتها 400 ألف ليرة لبنانية، وقد استفادت في المرحلة السابقة ‏‏220 الف عائلة من هذه المساعدات علما أن الأسماء التي تطالها عملية التوزيع تصل لقيادة الجيش من ‏رئاسة مجلس الوزراء ويتم التدقيق فيها».‏

وكما كان متوقعا لم تؤثر حركة الشارع على الجمود الحكومي المتواصل، وبحسب معلومات «الديار» ‏فإن جميع الفرقاء يترقبون حركة فرنسية تنتشل الملف من المراوحة وهم يعولون بشكل أساسي على البيان ‏الذي صدر عن الإليزيه بعد اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الأمريكي الجديد جو بايدن، حيث أشار البيان إلى تناول الرئيسين بعض القضايا الشائكة منها الملف النووي الإيراني والأوضاع في لبنان ‏ومخاطر وباء كورونا والمناخ وحديثه عن وجود تقارب كبير في وجهات النظر بين الرئيسين حول ‏القضايا الدولية الرئيسية.