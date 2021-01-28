يوتيوبر شهير يتهم فتاة باستدراجه لشقتها وابتزازه: لبسوه قميص نوم

اتهم اليوتيوبر أحمد حسن، فتاة، باستدراجه لشقة في منطقة الهرم، والتعدي عليه لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، مستعينة بشخصين آخرين، وحرر اليوتيوبر، محضرا في قسم شرطة الهرم، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين.

وقال المجني عليه في بلاغه، إنه تعرف على فتاة من فيس بوك، وصارت بينهما علاقة غير شرعية، وانفصل عنها، وأفاد بأنها اتصلت به، وطلبت منه الحضور والغناء في عيد ميلادها، واصطحبته إلى فيلا في هضبة الأهرام، وما إن وصل، فوجئ بشاب وفتاة، وتعدوا عليه بالضرب، ووثقوه بالحبال، وأكرهوه على توقيع إيصالات أمانة، واحتجزوه لمدة يومين.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين وهم، فتاة ثلاثينية «سوابق» سبق اتهامها فى قضايا آداب، وشاب سابق اتهامه فى قضايا مخدرات، وصديقتهما.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وقالت المتهمة الأولى: «عملت كده عشان أكسر نفسه عشان سابني.. وتم ضبط هاتفه المحمول والإيصالات التي وقعها، فضلا عن هاتف المتهمة، وعليه فيديو للمجني عليه، مرتديا قميص نوم، وفيديو آخر أثناء تقييده».