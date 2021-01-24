تحرير 889 محضر لعدم الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا بدمياط

حصلت «الوطن» على الموقف الخاص بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا اليوم الأحد، في محافظة دمياط، حيث بلغ عدد المحاضر المحررة للأفراد حتى اليوم، 866 محضرا لأفراد، بينما بلغ عدد المحاضر المحررة للمنشآت 23 محضرا.

هذا وقد بلغ مجمل المحاضر المحررة 889، فيما بلغ عدد المحاضر المتصالح عليها 861 محضرا، وبلغت قيمة المخالفات 77.75 ألف جنيه، بينما بلغ عدد الأسواق التي تم فضها 21، وعدد الأفراح والعزاءات التي تم فضها 4، هذا وقد بلغ عدد سناتر الدروس الخصوصية المغلقة 34 سنترا.

وشنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور ونائبى المدينة والقرى، وأعضاء اللجنة بالمدينة حملاتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم تحرير محاضر فورية بغرامه قدرها 50 جنيها بإجمالي مبلغ 800 جنيه، كما تم فض عدد 3 أفراح بالمدينة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالمرور والمتابعة للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كانت الوحدة المحلية بفارسكور، قامت يوم الجمعة، بتطهير وتعقيم للشوارع الرئيسية بالمدينة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة المواطنين، يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور، بالارتقاء بمنظومة النظافة والظهور بالشكل الحضارى والاهتمام بالتطهير كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا المستجد، كما تم تحرير 22 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة الواقعية وتم تحرير محاضر فورية بغرامة قدرها 50 جنيها بإجمالي 1100 جنيه كما تم تحرير 50 محضر عدم إرتداء الكمامة لمكافحة فيروس كورونا في محافظة دمياط ليبلغ مجمل المحاضر المحررة من يوم الخميس إلى الأحد 88 محضرا.