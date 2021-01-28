السجيني عن قانون «السايس» الجديد: «إحنا مش أقل من الدول المتقدمة»

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن فلسفة إصدار قانون ينظم عمل «السايس» في مصر، هو أن يكون الشكل في الشارع المصري مماثلا للنظم والأشكال الموجودة في شوارع دول العالم المتقدمة: «أحنا مش أقل من الدول دي».

السجيني: القانون بسيط ويتكون من 10 مواد وثلاثة أضلاع

وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن القانون يصدره المجلس ويراقبه عبر قياس الأثر التشريعي للقانون، فيما تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد، وهو قانون بسيط يتكون من 10 مواد وثلاثة أضلاع، جميعهم تؤدى إلى إنهاء حالة الفوضى الخاصة بانتظار المركبات في الشارع.

اللجنة تمثل الدولة وستضع شكلا للتطبيق وتبدأ في الطرح

وأوضح أن كل محافظة ستقوم بتشكيل لجنة لحصر الشوارع الرئيسية لها، وتحدد الشوارع ذات انتظار للسيارات بمقابل وأخرى بدون مقابل، كما يعمل الضلع الثاني للقانون بإنهاء احتلال «السياس» للشوارع المصرية، حتى تصدر اللجنة نقاط واضحة ومحدده لتنظيم تلك العملية على مستوى الجمهورية: «هذه اللجنة تمثل الدولة، هتعمل شكل وتحط الاختيارات بتاعتها وتبدأ تطرح، وده يخص الحكومة المعنية بالتنظيم».

اللائحة لما طلعت فوجئنا أنها تخص الرخصة فقط

وأكد أن الضلع الثالث بالمثلث يخص الموظفين الموجودين في القانون الجديد، وهم الذين سيكونون ملتزمين بكون العاملين في ذلك حاصلين على رخصة لمزاولة المهنة: «اللائحة لما طلعت فوجئنا انها تخص الرخصة فقط، والناس اختلط عليها الأمور، وحطوا بنود فيما يخص بتعريفه الشوارع».

وأشار إلى أنه سيجري مناقشة المشروع مع الحكومة قريبا مع بداية الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من الاستماع لبيانات الوزراء المتبقين في البرلمان المصري، كما وسيحضر الوزير المختص لمناقشة تلك اللائحة أمام البرلمان.