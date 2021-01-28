عشان متتسرقش.. تعرف على شروط اختيار باسورد الواي فاي

الكثير من الأشخاص يعانون من مشكلة اختراق شبكات الواي فاي، لكن أغلبهم لا يدركون أن اختيارهم لكلمة مرور ضعيفة أو يسهل تخمينها تجعل شبكاتهم متاحة للجميع، الأمر الذي يهدد بانتهاء الباقة قبل موعدها، ودفع المزيد من المال لشراء باقات أخرى، فكيف يمكن اختيار كلمة مرور قوية يصعب اختراقها.

واستمرارا للخدمات الأخبار الخدمية الخاصة بالتكنولوجيا تستعرض «الوطن» خطوات اختيار كلمة السر «باسورد» الواي فاي، حتى لا تتعرض إلى سرقة الإنترنت، وفقًا لمهندس البرمجة أحمد سالم كما يلي:

خطوات اختيار كلمة سر قوية لــ «الواي فاي»

عند استخدام جهاز رواتر جديد، أو حتى قديما، يحب أن تكون على علم باسم الشبكة ونوعها، وكلمة السر.

الدخول على صفحة إعدادات الراوتر الخاص بك على موقع جوجل، وهي تختلف من جهاز لآخر، حسب الراوتر لكن في الغالب الكود هو:

192.168.1.1

192.168.0.1

وستجد على الرواتر اسم الشبكة وكلمة المرور الافتراضية التي وضعتها الشركة، مطبوعا قم بإدخالها، ثم الضغط على تغيير اسم الشبكة والباسورد.

شروط اختيار باسورد الواي فاي

عند اختيار كلمة سر يجب أن تكون صعبة التخمين، ولا تحتوى على أي معلومات متاحة عنك مثل تاريخ الميلاد، أو اسم أحد أفراد أسرتك، كما يجب أن تكون تلك الكلمة خاصة بك فقط، فلا يجب أن تشاركها مع الآخرين وإلا فإنك تخاطر بأمان حساباتك.

وإليك أهم النصائح التي يجب اتباعها عند اختيار كلمة مرور للواي فاي.

اختيار حروف كثيرة.

عند اختيار كلمة للواي فاي، يجب أن يكون مكونا ما بين 8 إلى 10 أحرف على الأقل، ويمكن زيادتها حسب قدرتك على التذكر.

كلمة السر يجب أن تكون معقدة

يفضل أن تكون معقدة، وذلك من خلال جعلها مكونة من أحرف صغيرة وكبيرة ورموز وأرقام، ويجب أن تضع مسافة بينهم، لتصبح الكلمة صعبة مثل «HouseOnSpooner# 1500»

استخدم المسافة أو العلامات

يجب أن تحتوى كلمة المرور على مسافة، لكن عدد كبير من الأنظمة ترفض تلك الطريقة ويمكن أن بتم استخدام الشرطة التحتية كالآتي «_».

احفظ كلمة السر في مكان آمن

يجب أن تقوم بكتابة كلمة السر الخاصة بك في مكان آمن، حتى يمكنك الولوج إليه بسهولة، لتتعرف على كلمة السر الخاصة بك.