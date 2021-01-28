برلماني تركي يرد على حزب أردوغان: شعار رابعة إرث نازي

رد نائب المجموعة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزل، على تصريحات المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التابع لأردوغان، عمر تشليك، الذي قال مستهدفًا رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض: «نحن بحاجة إلى التخلص من هذا الفم النازي».

وقال «أوزل»: «إذا كنتَ ستتحدث عن النازيين، فعليك التفكير مرتين، فإن إشارة رابعة التي تتخذونها كشعار لكم، تعني (أمة واحدة، دولة واحدة، زعيم واحد، أدولف هتلر)».

وقال النائب المعارض، حسبما ذكر موقع تركيا الآن:«إن كليتشدار أوغلو.. نادى بالوطن، والأمة، والحق والقانون والعدالة، والسيد تشليك يقول، إن هذا يعد قول النازية!».

وأوضح: «إن هتلر اخترع لنفسه (إشارة رابعة)، ورفعها أمام الجميع، قام برفع إشارة رابعة واتهم كل من لم يقم برفع الإشارة، والآن تشليك، يقول للجميع في فيديو كونفرنس، هل نسيتم علامة رابعة الخاصة بنا؟ إن السلطة الوطنية لدينا أخذت إشارة رابعة من الإخوان. والتي بدأت في مصر، وانتشرت في جزيرة العرب وأفريقيا. ومن الإخوان الذين قاموا بالانقلاب في مصر. هي إشارة الإخوان المحلية، ولكن الفكر من أدولف هتلر وهم أمة واحدة، ودولة واحدة، وقائد واحد، أدولف هتلر. هل هكذا فهمت عندما شرحناها يا سيد عمر؟»

وتطرق أوزل إلى اختفاء صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيراق، وقال: «أنتم من تديرون الدولة كشركة وأفلستموها. ونحن نؤمن بالدولة، ولكن أنت من تقول سأدير الدولة كشركة. وتعطيها للصهر الذي لا خير فيه. وبخرت 128 مليار ليرة من نقود الدولة. أين الصهر؟.. في مكان ما!.. والنقود؟.. في مكان ما!. كل واحد مهم في مكان مختلف، ولكن لا يعرف أحد عنهم شيئا. ولا يوجد من يصرح بمكانه، هل هناك من يجيب على سؤال أين الصهر؟».