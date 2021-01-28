وفاة مطرب «المترو» سيد أنور البطل الحقيقي لفيلم «هيستريا»

توفى منذ قليل الفنان سيد أنور، الملقب بمطرب مترو الانفاق لشهرته الواسعة في الغناء داخل محطات المترو.

أعلن خبر الوفاة الفنان الكبير إبراهيم عبدالقادر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفسبوك «البقاء لله صديقي الغالي وأخي الخلوق، المطرب سيد انور في زمة الله، أتمنى الدعاء له بظاهر الغيب وقراءة الفاتحة».

حقق سيد شهرة واسعة خلال فترة التسعينات من القرن الماضي بسبب قيام الفنان أحمد زكي بتجسيد شخصيته في فيلم هيستريا.

هيستيريا فيلم مصري من إنتاج عام 1998 قصة وسيناريو وحوار المؤلف محمد حلمى هلال وإخراج عادل أديب بطولة أحمد زكي وعبلة كامل وشارك في التمثيل شريف منير وألفت إمام ونهى العمروسي وسامي العدل. يحكي الفيلم عن زين خريج في معهد الموسيقى العربية الذي انتهى به الأمر للعمل في الغناء في مترو الأنفاق