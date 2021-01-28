طارق علام يعرض آخر رسالة صوتية للكحلاوي في عمل الخير: عنيا يا ابني

نعى الإعلامي طارق علام، الداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، ووصفها بأنّها «بنت مصر وفاعلة الخير» مشيدًا بجهودها في عمل الخير ومساعدتها حالات إنسانية كثيرة، وذلك خلال حلقة الأربعاء من برنامجه «هو ده» المذاع عبر فضائية «المحور».

وعرض علام خلال الحلقة، آخر تسجيل صوتي للداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، الذي أرسلته لها في بداية مرضها وقبل تأكدها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهي تعده في الفيديو بتقديم مساعدة شهرية ودائمة لإحدى السيدات المحتاجات.

وقال علام عن الفيديو: «في بداية مرضها كان فيه قصة إنسانية، وتواصلت مع الدكتورة عبلة وبعتتلي رسالة واتكلمت وهي تعبانة وعندها كورونا ومش قادرة تتنفس»، معتبرًا أنّها ظلت تعمل الخير حتى في مرضها وفي أيامها الأخيرة، ولم تخاف على نفسها وتقول «نفسي نفسي»، مؤكدًا أنّ هذا هو الخير والحب، وأنّه يحتسب هذه الرسالة درس في العطاء والخير والفضل والبركة.

وأذاع علام التسجيل، حيث قالت الكحلاوي: «عنيا يا حبيبي عنيا تحضر ورقها كله ويتقدم للواء راضي»، ثم تتنفس بصعوبة وتقول «معلش الظاهر دخلت عليا كورونا أنا رخرة»، ثم تابعت «انت عارفهم اللواء أسامة واللواء راضي، اديهم الورق وقولّهم الدكتورة عبلة أشّرت عليه وأنا هديهم مدارس ومناسبات وكل حاجة يا ابني».

وفقدت مصر الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي الأستاذة بجامعة الأزهر الشريف، والتي غيّبها الموت الإثنين الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 72 عاما.

ونعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قائلا في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ‏«رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها، سلكت طريق الدعوة إلى الله فأَلِفَتها القلوب، وأنارت بعلمها العقول، وجعلها الله عونًا لمساعدة الفقراء والأيتام، فاللهم تغمّدها بواسع رحمتك ومغفرتك، واجعل علمها وعملها شفيعًا لها، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعتها جامعة الأزهر ودار الإفتاء المصرية والمشيخة العامة للطرق الصوفية، وعدد من مشاهير الدعاة مثل الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب، والداعية الحبيب علي الجفري، والداعية الدكتور أسامة الأزهري، الذي صلى عليها الجنازة بناء على وصيتها.