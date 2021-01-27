للمرة الثانيه.. دعاء فاروق تتعرض للهجوم بسبب الداعيه عبله الكحلاوي

أعلنت الاعلاميه دعاء فاروق عبر حسابها بـ«انستجرام»، تبرعها بمبلغ مالي لجميعة «الباقيات الصالحات» والتي كانت أسستها الداعيه الراحلة عبله الكحلاوى، وناشدت الجمهور للتبرع لتجد «دعاء» هجوم شديد من الجمهور أولًا بسبب الافصاح عن تبرعها ويجب أن يكون في الخفاء.

وجاء الهجوم الثاني بسبب إرتدائها ملابس ملونة من وقت وفاة الداعيه عبلة الكحلاوى ولم ترتدي الأسود حتي يوم وفاتها، لترد «دعاء» على من هاجموها قائلة: «دكتورة عبله عمرها ما لبست أسود حتي في العزا، هو الأسود ده نازل في أنهي صفحة في كتاب ربنا».

دعاء فاروق تتعرض لهجوم شديد يوم وفاه الداعيه عبلة الكحلاوي

ولم تكن تلك المره الأولى التي تتعرض فيها «دعاء» للهجوم بسبب الداعية عبله الكحلاوي، فقد سبق وهاجمها الجمهور بسبب نشر اعلان عن الملابس التي ارتدتها خلال حلقتها عبر «الانستجرام»، ولم تهتم بوفاة الداعيه عبلة الكحلاوى، لترد «دعاء» قائلة: «اللهم ارحم واغفر للدكتورة الفاضلة امنا كلنا عبلة الكحلاوي، أرجوكم عيب المزايدة علي الناس، عيب كده والله، أنا نزلت علي صفحتي في الفيسبوك نعي ليها بعد وفاتها بدقائق ونزلت بعدها شير فيها دعوة للناس انهم يهتموا بالباقيات الصالحات وطبعًا طبعًا طبعا باذن الله التصدق علي روحها في الباقيات الصالحات أمر مفروغ منه لكنه ليس للشو، ونعينا الدكتورة مع فضيلة الشيخ أبو بكر في برنامجي ومش مطالبة أثبت لحد حاجة ولا ربنا قال اننا لازم نترحم علي الدكتورة علي صفحة الانستجرام بالتحديد ... عيب كده والله».

وأضافت دعاء: «ده توحش مع الناس كده ومحاولات لتركيب أي حد أي ذنب وخلاص... أصحاب البراندات حاجزين الصفحة لشغلهم ومن حقهم شغلهم ينزل عادى الدنيا بتستمر برغم الاحزان، رحم الله دكتورة عبلة الكحلاوي واسكنها فسيح جناته».