مصادر: تنقية بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف المرحلة السادسة

قالت مصادر حكومية مسؤولة، إنّ الجهات المختصة في اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بدأت إعادة تنقية وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، تمهيدا لإعلان صرف المرحلة السادسة والأخيرة من منحة الـ500جنيه، التي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحها للعمالة غير المنتظمة المتضررة من الآثار السلبية والإجراءات الاحترازية الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد 19، وذلك بإجمالي 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم.

تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول المنحة للعمال المستحقين لها فعليا

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ المنهج الذي تسير به اللجنة منذ بدء صرف المرحلة الأولى للمنحة، مبني على تحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الفئة من العمالة، ووصول المنحة للعمال المستحقين لها فعليا، لافتة إلى أنّ اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرصت على صرف المنحة لمستحقيها، لذلك كان القرار بإعادة تنقية وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، لكل من سجّل بياناته سابقا، وصرف الدفعات الخمس السابقة من المنحة.

وأوضحت المصادر، أنّ عمليات تنقية البيانات تشمل حذف الأسماء التي خرجت من شروط وقواعد صرف المنحة، بمعرفة وزارة الاتصالات، وهي أحد أعضاء اللجنة، إضافة إلى حذف أسماء العمالة غير المنتظمة الذين توفوا وفارقوا الحياة، وحذف الأسماء المتسفيدة من برامج الحكومة ومبادراتها لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وحذف كل من أُدرجت أسماءهم خلال الفترات الانتقالية، بين مراحل صرف المنحة، ضمن كشوف الاستفادة من برامج تكافل وكرامة، أو المدرجة أسماءهم للحصول على أي من أنواع المعاشات، مثل معاش التضامن الاجتماعي.

وتابعت المصادر أنّ إعلان بدء الصرف للمنحة للعمالة غير المنتظمة، سيتم فور الانتهاء من تحديث البيانات، وحذف المتوفين، أو من يحصلون على أي امتيازات أو منح مالية من الدولة.

يذكر أنّ اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، صرّفت المنحة الخامسة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تفشي جائجة كورونا، واستفاد منها 1.6 مليون مواطن مستحق.