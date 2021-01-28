إلغاء حج الأقباط للقدس بسبب كورونا للعام الثاني على التوالي

قال صبري يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن جائحة كورونا ألغت للعام الثاني على التوالي حج الأقباط إلى القدس.

وأضاف لـ«الوطن» أن السلطات الدينية المسؤولة عن تنظيم حج الأقباط للقدس أبلغت الجهات المنظمة للرحلات بعدم القدرة على تنظيم الحج هذا العام نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ووجود خطورة على أرواح الحجاج حال إقامته، متوقعا أن يقتصر أداء الحج القبطي لهذا العام على الأقباط المتواجدين في كل من فلسطين وإسرائيل وبأعداد قليلة للغاية.

وأشار إلى أن موعد حج الأقباط للقدس يكون خلال شهر إبريل من كل عام، على أن تبدأ شركات السياحة المصرية في الحصول على الموافقات الخاصة بسفر الحجاج نهاية شهر يناير، موضحا أن ضوابط سفر المصريين تسمح لمن هم فوق الـ40 عاما بالسفر لأداء الحج.

عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: لم نسترد قيمة مقدمات حجوزات الفنادق بالقدس حتى الآن

وأوضح يني أن الشركات المصرية لم تسترد إلى الآن قيمة مقدمات حجوزات الفنادق بالقدس وبيت لحم عن موسم حج العام الماضي، والذي تم إلغاؤه بسبب كورونا والتي تقدر بنحو 20 مليون جنيه، لافتا إلى أن الفنادق أبلغت شركات السياحة المصرية أن تلك المقدمات ستستخدم في أول موسم حج بعد كورونا.

وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن 90% من المواطنين الذين دفعوا قيمة برامج الحج القبطي العام الماضي والذي تم إلغاؤه بعد ظهور كورونا استردوا من الشركات كامل القيمة التي دفعوها، بينما فضل الـ10% الآخرين ترك المبالغ لدى شركات السياحة لأول موسم حج يتم تنظيمه، لافتة إلى أن شركة طيران «آير سينا» ردت كامل قيمة تذاكر الطيران عن الرحلات التي تم ألعابها العام الماضي.

وأشار إلى أن خسائر الشركات السياحية المنظمة لرحلات حج الأقباط للقدس وعددها أكثر من 20 شركة سياحة تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات نظرا لإلغاء الحج لعامين متتاليين، مشيرا إلى أن متوسط أعداد الأقباط المصريين الذين يسافرون لأداء الحج سنويا يبلغ نحو 6 آلاف قبطي.