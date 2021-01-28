بعد قليل.. «القوى العاملة» تعلن تفاصيل تعيين 2078 شابا بالقطاع الخاص

تعلن وزارة القوى العاملة، بعد قليل عن تفاصيل تعيين 2078 شابا وخريجا، بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة المنوفية، منهم 17 من ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، فضلا عن استخراج 2250 شهادة قياس مستوى مهني لهم.

وقال هيثم سعد الدين، المستشار الإعلامي، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، أفاد الوزارة بتنفيذ توجيهات الوزير محمد سعفان، بتسهيل وتيسير كل الاجراءات اللازمة لتوفير فرص عمل للشباب في نطاق المحافظة، ومتابعة أوضاعهم على مدار الساعة.

وأشار «سعد الدين» إلى أنه وفقا لما أفاد مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية أيضا، فإن المديرية نجحت في اعتماد استخراج اوراق وكعوب عمل، لتعيين 2078 شابا وخريجا من الراغبين في العمل، لافتا إلى أن من بين هذا العدد الذي عين، نحو 17 من ذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة، ومن الحرفيين الذين قبلت وأنهيت إجراءات تعيينهم.

وأوضح المستشار الإعلامي، أن الوزارة ستعلن أيضا، اليوم، عن خطة عملها ومتابعتها، ومراقبة مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، في تنفيذ منح العاملين بها إجازة رسمية اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، التي صدر بشأنها القرار الوزاري الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بمنح العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة كافة، الإجازة الرسمية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إلى أن من حق صاحب العمل بالقطاع الخاص، تشغيل العامل في هذا اليوم، على أن يمنحه مقابل ذلك اليوم، مثلي الأجر الذي يتقاضاه، وفقا لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف هيثم سعد الدين، أن الوزارة ستعلن أيضا اليوم، عن تقرير لمكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالإمارات، أفاد به الوزارة، يؤكد تلقيه تقارير وقواعد لتنظيم استقدام الطلبة الجامعيين، الوافدين لأفراد أسرهم.