بالأسماء.. تعيين خريجي الكليات العسكرية وتكريم أوائل الخريجين بنوط الواجب العسكري

أعلن مدير إدارة شؤون الضباط بالقوات المسلحة، أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صدّق تعيين خريجي الكليات العسكرية وتكريم أوائل الخريجين بنوط الواجب العسكري.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية للعام الجاري 2020، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وجاء القرار كالآتي:

أولًا: تعيين خريجي الدفعات 114 حربية و71 بحرية و87 جوية و48 دفاع جوي و49 معهد فني في رتبة الملازم تحت الاختبار والدفعة 57 فنية عسكرية في رتبة الملازم أول تحت الاختبار وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2020.

ثانيًا: تعيين خريجي الدفعة الثانية من كلية الطب بالقوات المسلحة في رتبة الملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020.

ثالثًا: منح أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرًا لآدائهم واجباتهم بتفاني واخلاص اثناء دراستهم وهم:

- من الكلية الحربية: ملازم تحت الاختبار أحمد أبو اليسر عبدالشكور.

- من الجمهورية اليمنية: ملازم تحت الاختبار محسن فضل محسن.

- من فلسطنين: ملازم تحت الاختبار أمجد محمود يوسف.

- من الكلية البحرية: ملازم بحري تحت الاختبار يوسف حسن مصطفى.

- من الكويت: ملازم بحري تحت الاختبار ناصر شاهين إبراهيم.

- من الكلية الجوية: ملازم طيار تحت الاختبار محمد السيد أبوالعنين، وملازم جوي تحت الاختبار أحمد صادق إبراهيم.

من الكلية الفنية العسكرية: ملازم أول تحت الاختبار محمد أحمد عبدالفتاح.

- من مملكة البحرين ملازم أول تحت الاختبار محمد جمال سعد.

- من كلية الدفاع الجوي: ملازم تحت الاختبار محمود محمد عبدالعظيم.

- من السعودية ملازم تحت الاختبار مبارك إبراهيم مبارك.

- من ليبيا: ملازم تحت الاختبار بشير محمد صالح.

- من كلية طب القوات المسلحة: ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار محمد سعيد فتحي.

- من المعهد الفني للقوات المسلحة: ملازم فني تحت الاختبار أحمد عبده نصحي.

- من جمهورية الصومال: ملازم فني تحت الاختبار أحمد محمد عمر معلم.

ويحضر الاحتفال مع الرئيس السيسي، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.