وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية.. الشروط والأوراق المطلوبة

عقب عودة حركة الطيران، وبعد «اتفاق العلا» الذي تم توقيعه بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وقطر، أعلنت الخطوط الجوية القطرية، حاجتها إلى موظفين في مصر والإمارات.

وجاء في نص بيان للخطوط القطرية: «عقب إعلان استئناف الرحلات إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة، واستعدادًا لعملياتنا في هذا السوق، سنتطلع إلى توظيف دور المشرف المناوب لخدمات المطار في الخدمات الأرضية».

وظائف بالخطوط القطرية

وأوضحت الشركة أنّه بعد توقيع «اتفاق العلا»، جرى استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة، واستعدادًا لعملياتنا في هذا السوق، سنتطلع إلى تعيين مدير للشركة في مصر.

وترصد السطور التالية، شروط الخطوط القطرية عند التقديم لوظيفة بها:

حسن المظهر والتحدث بطلاقة.

المعرفة التامة باستخدام تقنيات الحاسوب.

أن يكون المتقدم للوظيفة على علم باللغة الإنجليزية بنسبة 70%.

التخرج في كليات الطيران أو كليات سياحة وفنادق.

الأوراق المطلوب تقديمها للخطوط الجوية القطرية عند التقدم لوظيفة

إحضار نسخة حديثة من سيرتك الذاتية.

صورة من شهادة الميلاد بالحاسب الآلي.

صورة من شهادة مؤهلك الدراسي وتفاصيله مع كتابة التقديرالخاص بك.

صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وتقديم البيانات كافة من هنا.

المتطلبات عند إجراء المقابلة

8 نسخ صور ملونة بحجم صور جواز السفر.

صورة شخصية للمتقدم.

نسخة محدثة من السيرة الذاتية.

صورة من جواز السفر شرط أن يكون ساريا.

صورة من شهادة الدراسة.

شهادات التدريب.

ولم يتم تحديد ميعاد للمقابلات بعد، وفي التفاصيل عن هذه الوظائف أوضحت الشركة وفقا لإعلانات الوظائف على موقع Linkedin التابع لشركة الطيران، أنّها تبحث عن مشرف مناوب لخدمات المطارات في دبي وأبوظبي، ومدير قطري في مصر.

وبعد توقف استمر طويلا، وصلت أولى رحلات الخطوط القطرية إلى مطار القاهرة الدولي، في 18 يناير الماضي، وعلى متنها قرابة 100 راكب، وهي الرحلة التي حملت رقم QR1301.