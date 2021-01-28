أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 28-1-2021 في مصر

واصلت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم استقرارًا في الأسواق المصرية والشركات العاملة في الثروة الداجنة، وذلك عكسا لما سجلته في بداية الشهر الجاري من تقلبات وتذبذب بالأسعار.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 28 يناير الحالي في بعض الشركات العاملة بالقطاع الدواجن على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس

تراوحت أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق بين 2.5 و5 جنيهات، وجاء سعر الكتكوت الروزي 2.50 جنيه، والكتكوت الأبيض الأهالي بسعر 3 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا.

سعر الكتكوت البلدي يتراوح ما بين 2 إلى 3 جنيهات.

سعر الكتكوت الأبيض ليتراوح ما بين 6 إلى 7.75 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت ساسو 3 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوطنية

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض في شركة الوطنية نحو 6.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة المتحدة

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض في شركة المتحدة نحو 5 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الصالحية

كما سجّل سعر الكتكوت الأبيض في شركة الصالحية نحو 6 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي

وصل سعر الكتكوت الأبيض تسمين إلى 5.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة القاهرة

بلغ سعر الكتكوت الأبيض في شركة القاهرة 4.50 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة العناني

وسجل متوسط سعر الكتكوت الأبيض في شركة العناني نحو 6 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة رواد النيل

بلغ سعر الكتكوت الأبيض في شركة رواد النيل 4.50 جنيه.

وسجّل سعر الكتكوت الأبيض في شركة الجزيرة نحو 5.50 جنيه.