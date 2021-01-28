قرعة علنية لـ«أراضي التقنين» في الشيخ زايد 28 فبراير

يبدأ جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، من الأحد 28/2/2021، وحتى الثلاثاء 9/3/2021، إجراء القرعة العلنية لتسكين حائزي الأراضي التي جرى تقنينها بالمنطقة الواقعة بالثورة الخضراء، ضمن حدود القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، والخاص بتوسعات مدينة الشيخ زايد، حسب ما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنّه سيتم إجراء القرعة العلنية لمساحة أراضي فئة أقل من 8 آلاف م2، أرقام طلبات (38 – 44 – 58 – 63 – 95 – 120 – 152 – 265 – 279 – 492 – 757 – 791 – 794 – 795 – 796 )، يوم الأحد 28/2/2021، وإجراء القرعة العلنية لمساحة أراضي فئة من 8 آلاف : 12 ألف م2، أرقام طلبات (11 – 81 – 94 – 123 – 189 – 334 – 813 - 766)، يوم الثلاثاء 2/3/2021.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنّه سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي فئة من 12 ألفا: 16 ألف م2، أرقام طلبات (91/727 – 50 – 119 – 158 – 184 – 185 – 192 – 195 – 261 – 266 – 376 – 798 – 799 – 800 – 801 – 802 – 812)، يوم الخميس 4/3/2021، مضيفاً أنه سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي من 16 ألفا : 17 ألف م2، أرقام طلبات (8 – 9 – 90 – 196 – 250 – 358 – 529 – 729 – 792 - 793)، يوم الأحد 7/3/2021.

وقال إنّه سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي فئة من 17 ألفا: 50 ألف م2، أرقام طلبات (17/756 – 157 – 262 – 490 - 491)، يوم الثلاثاء 9/3/2021.

ونوه المهندس مصطفى فهمي، بأنّ جلسات القرعات العلنية ستقام بمقر حديقة البيئة بالحي الثالث بالمجاورة الثالثة الساعة الـ12 ظهرا بالأيام المحددة لكل فئة من المتقدمين بالطلبات، مطالبا حائزي الأراضي الواردة أرقام طلباتهم أو من ينوب عنهم قانونا، بالحضور إلى مقر الجهاز في الفترة من 14/2/2021 : 25/2/2021، لاستكمال الإجراءات.