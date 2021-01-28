طرح «تجديف في حق الجذور» لإبراهيم الكوني بمكتبة تنمية

أعلنت مكتبة تنمية بالقاهرة عن طرح أحدث مؤلفات الروائي الليبي إبراهيم الكوني، والذي يحمل عنوان: «تجديف في حق الجذور»، الصادر حديثا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت، والكتاب يحوي محاور تأملية، وتجليات فلسفية موزعة بين شذرات ومداخلات في مؤتمرات، ومقابلات في صحف عربية ودولية.

ومن أجواء الكتاب: «أما تغيير ما بالنفس فهو المجازفة لأن الرهان فيها على جوادٍ محال كالحال مع الحرية، فأن نغيّر ما بأنفسنا مجازفةٌ تستدعي أن نحرّر ما بأنفسنا. وهي تجربة دموية بقدر ما هي بطولية. والمدهش أن لا أحد يريد أن يحدّق في عين الحقيقة مهما تبدّت في واقعنا واقعًا صريحًا، فيعجزنا أن نواجه أنفسنا بالسؤال المستوجب بأن يُسأل وهو: لماذا نخفق دومًا كلما حاولنا إحداث تغيير بالعالم؟.. لماذا نستهتر بالتاريخ، ولا نأبه إلا أن نُلدغ من الجُحر ذاتها مرتين وحسب، ولكن مرارًا وتكرارًا».

إبراهيم الكوني كاتب ليبي ينتج الرواية والدراسات الأدبية والنقدية واللغوية والتاريخ والسياسة. اختارته مجلة لير الفرنسية أحدَ أبرز خمسين روائيا عالميا معاصرا، وأشادت به الأوساط الثقافية والنقدية والأكاديمية والرسمية في أوروبا وأمريكا واليابان، ورشحته لجائزة نوبل مرارا، ووضع السويسريون اسمه في كتاب يخلد أبرز الشخصيات التي تقيم على أراضيهم وهو الكاتب الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا بل الوحيد أيضا من العالم الثالث في هذا الكتاب.

صدر له 81 كتابا، وترجمت كتبه إلى لغات العالم الحية قرابة 40 لغة. وتدرس في المناهج في جامعات عديدة كما في السوربون، أو جامعة طوكيو، أو جامعة جورج تاون، وتعتمد كمادة مرجعية للدراسات البحثية لنيل الدرجات العلمية.

حاز إبراهيم الكوني على 15 جائزة دولية، منها: جائزة الدولة في ليبيا، على مجمل الأعمال 1996م، جائزة الدولة السويسرية الاستثنائية الكبرى، على مجمل الأعمال المترجمة إلى الألمانية، 2005 م، جائزة ملتقى القاهرة الدولي الخامس للإبداع الروائي العربي 2010 م.