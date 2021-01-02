الناقد محمود قاسم: وحيد حامد كان أهم كاتب في العالم العربي

«لما الناس بتموت الحياة بتستمر، بس لما الناس بتبعد الحياة بتُقف، غريب إن الموت أرحم من البُعد، يمكن لأن الموت حاسم انما البُعد فيه احتمالات».. من أبرز أقوال الكاتب وحيد حامد، الذي تحدث عنه نقاد الفن باعتباره أيقونة من الصعب أن تتكرر على المدى القريب.

رأي الناقد محمود قاسم

تحدث الناقد محمود قاسم عن وفاته قائلاً: «يعتبر من أهم الكتاب دون غيرهم، فلقد عمل مع كبار نجوم الفن، وأي فنان لم يقدم عمل معه، فقد جزءً مهمًا في حياته».

وقال «قاسم» لـ«الوطن»، «برحيل وحيد حامد فقد الوسط الفني أهم كاتب موجود في العالم العربي، فمن لا يتذكر ما فعله مع عادل إمام في أعماله، تحديدا في فيلم الارهاب والكباب، وتجسيده صورة المواطن الضعيف الذي يتغلب على الوضع الحالي بالتمرد والاحتجاج، والكوميديا التي قدمها من خلال فيلم محامي خلع، مع الفنان هاني رمزي».

وتابع أن تلك الأعمال يضاف إليها فيلم «احكي ياشهر زاد»، للفنانة منى زكي التي أبدعت من خلاله، ويعتبر علامة فارقة في حياتها الفنية، والعديد من الأعمال الأخرى مع المخرج عمرو عرفة، حيث صنع الثنائي علامة بارزة في السينما المصرية، مؤكداً أن الجميع على أن تلك الأعمال ستظل عالقة بأذهان المشاهد.

وواصل حديثه: «هو من أول فيلم له يتعامل على علاقة الموطن البسيط ورجال السلطة، كل أفلامه فيها شخص ضعيف يواجه القوي، كان قريبًا من المواطن المصري ويدافع عنه وعن مصالحه، كان يرصد العلاقة بين القوة الغاشمة بأي شكل، وحيد حامد من أهم كاتب السيناريو في مصر، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ويرزق أهله الصبر والسلوان يارب العالمين، لأنه فنان لن يتكرر ثانية، وكل ما قدمه خلال مشواره الفني سيظل عالق في ذهن الجمهور من خلال مشاهدة أعماله علي الشاشات».