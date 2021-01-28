العاهل الأردني: كورونا كشف ضرورة إعادة النظر في مفهوم العولمة

شارك العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني ظهر اليوم، في اجتماع «أجندة دافوس» الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي افتراضياً، تحت شعار: «عام مفصلي لإعادة بناء الثقة»، وفقا لما ذكرته وكالة «عمون» الأردنية.

وقال الملك عبدالله الثاني، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» كشف ضرورة إعادة النظر بمفهوم العولمة الحالي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضح العاهل الأردني، أنه يجب التصدي لعدم العدالة فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

وأضاف الملك عبدالله الثاني، أن العالم بدأ عاما جديدا وما زالت الكثير من التحديات ذاتها التي كانت عنوان العام الماضي، تؤثر في مختلف القطاعات.

وأشار العاهل الأردني، إلى أن كورونا مستمر بجلب الأذى على العالم، واوضح الملك عبدالله الثاني، ان هناك بصيص أمل، ولقاحات جاهزة، داعيا إلى الحرص على التوزيع الفاعل والعادل للقاحات والعلاجات الخاصة بكورونا، وفقا لما ذكرته صحيفة «الدستور» الأردنية.

وتابع ملك الأردن أن التعامل مع اللقاح كسلعة عامة لمنفعة الجميع، واجب أخلاقي، للحيلولة دون تهميش الدول ذات الدخل المحدود والفقيرة.

وأشار العاهل الأردني، إلى أن في خضم التحديات، تبقى حماية اللاجئين والحفاظ على صحتهم مسؤولية عالمية، موضحا أن الاردن ثاني أكبر مضيف للاجئين، ما زال ملتزما بحمايتهم.

وأضاف الملك عبدالله الثاني، أن بلاده من أول دول العالم التي بدأت بإعطاء اللقاح للاجئين مجانا، ولكن الدعم الدولي مطلوب

وقال العاهل الأردني، إن التركيز على التغير المناخي مطلوب أيضا، مشيرا إلى ان بلاده تعمل على التصدي لخطر شح الغذاء عالميا، الذي أصبح خطرا داهما عقب كورونا، فالمجاعات تهدد الآن الملايين من الناس.

واستقبل رئيس الوزارء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم، نظيره الأردني بشر الخصاونة في العاصمة العراقية «بغداد» والذي وصل البلاد في وقت سابق من اليوم، في زيارة رسمية.