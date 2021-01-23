كورونا في الشام: ارتفاع وفيات الأردن لـ4217 حالة واستمرار إغلاق غزة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، منذ ظهوره في الصين في 2019 إلى 98970735 ، فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2121897 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 71116037 حالة، وتفشى الفيروس، على مستوى العالم، وأصاب المنطقة العربية، ومن بين الدول التي تفشى بها كورونا بلاد الشام والعراق.

في الأردن، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 10 وفيات، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 4217 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «عمون» الأردنية.

وأضافت الصحة الأردنية، في إيجاز يومي، أنه تم تسجيل 608 حالات إصابة جديدة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات بكورونا إلى 319519.

وأشارت الصحة الأردنية إلى تسجيل 1250حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 306246 حالة.

وأكد مساعد أمين عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس أن الوزارة الأردنية، لم تتلق أي بلاغ بوجود أعراض زائدة على الحد من المطعمين باللقاح المضاد لكورونا.

وكانت وزارة الصحة الأردنية، بدأت في 13 يناير الجاري، البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا، بعد وصول أولى كميات لقاح «سينوفارم» ولقاح «فايزر» الأمريكي.

وقال «شركس» لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، إن عدد متلقي اللقاح المضاد للفيروس تجاوز 30 ألف شخص، فيما بلغ عدد المسجلين في المنصة أكثر من 300 الف شخص.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 14 وفاة، و467 إصابة جديدة، و686 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ارتفاع إجمالي إصابات غزة إلى 49455 إصابة

وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 6 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا في القطاع إلى 507 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأوضحت، في بيان، أنها سجلت 268 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 49455 إصابة.

وأضافت الصحة في قطاع غزة، أنه تم تسجيل 345 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي حالات التعافي من كورونا الى 43651 حالة.

من جانبها، أعلنت كتائب «الشهيد عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مساء اليوم، وفاة أحد عناصرها يدعى «محمد محمود العبسي» من رفح متأثرًا بإصابته بكورونا، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»

واستمر سريان الإغلاق الكلي الأسبوعي للمحال والمنشآت التجارية والأسواق في قطاع غزة للأسبوع الـ7 على التوالي، ضمن إجراءات وزارة الداخلية للحد من انتشار كورونا، وأعلنت الداخلية، أنه يسمح بالتحرك الراجل دون استخدام وسائل المواصلات، مع منع استمرار حركة المركبات كافة.

وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 76 حالة ووفاة 7 حالة وفاة.

الصحة العراقية تعلن تسجيل 778 إصابة بكورونا

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، اليوم، تسجيل 778 إصابة بكورونا، وتماثل 1546 حالة للشفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».

وأضافت الوزارة العراقية، أنها سجلت 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.