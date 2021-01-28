«الإسكان» توضح كيفية استرداد مقدم الحجز في حالة عدم الفوز بوحدة سكنية

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددا كبيرا من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، في عدد من المدن الجديدة.

وعقب إعلان الصندوق عن طرح جديد، يتسابق عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، في الذهاب إلى مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسات الحجز، وسداد مقدم جدية الحجز، فور الإعلان عن طرح جديد.

ولكن لم يحالف الحظ جميع المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، لأسباب عدة، منها زيادة عدد المتقدمين للحجز عن عدد الوحدات المطروحة، أو عدم مطابقة شروط جميع المتقدمين لشروط الحجز.

وأتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية استرداد مقدم الحجز، في حالة عدم الحصول على وحدة سكنية، وخلال السطور التالية سترصد خطوات استرداد مقدم الحجز، في حالة عدم الحصول على وحدة سكنية.

تتمثل الخطوة الأولى لاسترداد مقدم الحجز، في تقديم طلب استرداد مقدم الحجز عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، فور إغلاق باب الحجز، عن طريق الدخول إلى الموقع بالرقم القومي، وكلمة السر.

ثم بعد ذلك يختار «استرداد مقدم الدفع»، والموافقة على الإقرار الموجود بالصفحة، وأخيرا فور إتمام الطلب، ينفذ بنك التعمير والإسكان إجراءات التحويل، وإخطار العميل عن طريق إرسال رسالة قصيرة على رقم المحمول، وتغيير حالة الاستمارة على الموقع إلى «تم رد جدية الحجز».

بينما يعد سحب مقدم جدية الحجز، قبل غلق باب الحجز، بمثابة تنازل عن الوحدة السكنية، ولا يمكن للعميل أن يقوم بالتقديم مرة أخرى لحجز وحدة سكنية في نفس الإعلان، بل يتاح للعميل التقديم في إعلان آخر، وتسلم الوحدات المطروحة خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح، وتسدد باقي قيمة الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري، الذي سمح للمواطن بسداد قيمة الوحدة بالتقسيط لمدة تصل إلى 20 سنة.