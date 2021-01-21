إجراءات استلام الوحدات السكنية بعد الفوز بها

تشهد هذه الفترة تسليم وحدات سكنية عدة، داخل عدد من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، وذلك ضمن المشروعات السكنية، التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من حين لآخر، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

ومع إعلان وزارة الإسكان، عن طرح وحدات سكنية، داخل مدينة جديدة، يتسابق المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، في الذهاب إلى مكاتب البريد الممكنة، لشراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز.

وبعدها ينتظر المتقدمون للحجز، موعد إعلان الفائزون بالوحدات السكنية المطروحة.

إجراءات الاستلام

لتأتي بعدها مرحلة الاستلام، والتي تتطلب عددا من الإجراءات، تتمثل في أن يتوجه المواطن الفائز بالوحدة لبنك التعمير والإسكان، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

كما يتوجب على العميل الفائز بالوحدة السكنية، أن يعاين الوحدة السكنية المخصصة له، قبل التوقيع على عقد استلام الوحدة، للتأكد من خلوها من أي عيوب تشطيبية، أو مشاكل في أعمال الصيانة.

وفي حالة وجود أي مشكلات أو عيوب تشطيبية أو صيانة داخل الوحدة، يتوجب على العميل الذهاب إلى الجهاز الذي تنتمي له الوحدة السكنية، ولم يقم بالتوقيع على عقد استلام الوحدة السكنية.

ويتم تخصيص الوحدات السكنية أحيانا إلكترونيا «أون لاين» عن طريق قرعة عشوائية، ويتم تخصيص الوحدات وفقا لنظام الأولوية المنصوص عليها داخل كراسة الشروط.

وتعد من أكثر المدن التي تشهد خلال هذه الفترة تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية، بمشروعات سكنية مختلفة. هي مدينة القاهرة الجديدة، حيث أنها تشهد خلال هذه الأيام، تسليم وحدات مشروعات «جنة» ومشروع «دار مصر».