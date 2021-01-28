نيابة دسوق تجدد حبس «قمصان» مدعي الإصابة بالسرطان 15 يوماً إضافية 

أمر المستشار يحيى السعقان، رئيس نيابة مركز دسوق، بتجديد حبس «محمد قمصان- 22 سنة»، والمعروف إعلاميا بـ مدعي الإصابة بالسرطان، 15 يوماً على ذمة التحقيق للمرة الثانية.

وبحسب دفاع المتهم، فقد كان من المقرر إحالة «قمصان» المقيم بقرية سنهور المدينة مركز دسوق، للمحكمة المختصة اليوم الخميس، وفق المحامي الموكل بالدفاع عنه صابر إبراهيم، الذي قال لـ« الوطن»، إنه جرى تجديد حبس المتهم مساء أمس الأربعاء، لمدة 15 يوماً، في كنا نامل إحالته للمحاكمة، حيث أنه متوقع إحالته للمحكمة الاقتصادية بطنطا. وكان قد جرى استدعاء الشاب قمصان، إلى التحقيق عقب إثارته الرأي العام واكتشاف كذبه وادعائه مرض السرطان، بعدما تقدم 7 من محاربي السرطان ببلاغات ضده.

والدته تؤكد: مريض نفسي و«منتظرين إجراءات جديدة»

وكانت تحريات المباحث في حقيقة البلاغات المقدمة، ضده قد أكدت بعدم إصابته بالسرطان، وقيامه بنشر أخبارا كاذبة، وكذلك اعترافه أمام النيابة العام، بعدم مرضه بالسرطان.

يذكر أنه على مدار يومين، حققت نيابة دسوق، مع المتهم بشأن اتهامه بنشر أخبار كاذبة، بعد ادعاء إصابته بمرض السرطان، عن أنه بدا نادماً، عندما التقوا به في مقر النيابة، وطلب منهم التنازل عن بلاغاتهم، حيث ذكرت إحدى محاربات السرطان أنه قال لهم «أبوس إيديكم ورجليكم، مش عاوز أتسجن»، مبدياً أسفه عما بدر منه.

وفي وقت سابق، اختصت نوال عثمان، والدة قمصان« الوطن»، بأول تصريحات لها، حيث اكدت أنهم لم يستوعبوا ما جرى حتى الآن« مش قادرين نصدق، مكناش نعرف انه مش تعبان، القصة بدأت من سنتين، قبلها دوخنا بمحمد الـ7 دوخات على الدكاترة، وكان بيتعالج من مرض نفسي، وفجأة جه اتسحب وراح طنطا، ورجع بأيده ورقبته فيهما كانيولا، وقال أنه تم تشخيصه بأنه مصاباً بالسرطان».

وأكدت والدة الشاب، أن نجلها يعاني من مرض نفسي واعتدى على والده من قبل وحطم محتويات المنزل، والمرض النفسي هو من دفعه لارتكاب واقعة الكذب، مشيرة إلى انهم قدموا ما يفيد بمرضه للنيابة، ومنتظرين قرارات جديدة بشانه.