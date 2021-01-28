جامعة بنها تتقدم 98 مركزا في التصنيف الدولي وتحتل المركز 1515

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، تقدم الجامعة 98 مركزاً على مستوى العالم. وفقاً لتصنيف ويبومتركس الأسباني في يناير ٢٠٢١، حيث احتلت المركز 1515 بين أكثر من 31 ألف جامعة حول العالم شاركت بالتصنيف.

وأوضح أنه على صعيد العالم العربي، فقد احتلت الجامعة المركز 24 من بين 1216 جامعة عربية، وعلى الصعيد الأفريقي احتلت الجامعة المركز 26 من بين 1907 جامعة أفريقية ومحليا حصلت الجامعة على المركز الثامن ضمن 72 جامعة مصرية حكومية وخاصة واهلية شاركت في التصنيف.

وأشار الجيزاوي إلى تقدم جامعة بنها 113 مركزاً في مؤشر الانفتاح Openness، كما تقدمت 112 مركزا في مؤشر التميز البحثي (Excellence) عن الإصدار السابق في يوليو 2020 وأن هذا يعبر عن نجاح برامج دعم البحث العلمي التي تطلقها الجامعة لدعم الباحثين بها.

من جانبه أضاف الدكتور شادي المشد، مدير البوابة الإلكترونية، أن جامعة بنها حصلت على المركز 4832 عالمياً في مؤشر التأثير (Impact) بتقدم 61 مركزا مقارنة بإصدار يوليو 2020.وأشار إلى أن مؤشر التواجد (Presence) والخاص بحجم الموقع لم يعد ضمن مؤشرات التقييم وفق اعلان ويبوميتركس لطريقة التقييم Methodology بعد تعديلها.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أنه فى اطار العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية فقد تم توقيع اتفاق تنفيذي بين الجانبين للتعاون البحثي لبناء قمر صناعي من نوعية "كيوب سات" للاستشعار عن بعد بتمويل قدره 6 مليون جنيه.

واشار " الجيزاوى " الى القمر الصناعى الجارى تنفيذه يأتي في اطار تنفيذ برنامج الفضاء المصري لمواكبة التطورات التقنية في هذا المجال.من جانبه قال الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها أن الاتفاق يتضمن تصميم وتصنيع واختبار قمر صناعى مكعب بقياس 10× 10 × 10 سم3 عن طريق تحليل المهمة للقمر، واستنتاج مواصفات النظم الفرعية والبرمجيات ، وتصميم النظم الفرعية والبرمجيات واختبارها بالإضافة الى تجميع مكونات القمر والبرمجيات واختبار وظائف القمر وتقييم أدائه الوظيفى.