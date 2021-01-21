«الجيزاوي» يكلف «الدخاخني» مديراً تنفيذياً لمستشفيات جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، قراراً اليوم الخميس، بتكليف الدكتور عمرو محمد صلاح الدين الدخاخني، الأستاذ المساعد بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري، للقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها.

ووجه «الجيزاوي» الشكر للدكتور طارق عيسوي، المدير التنفيذى السابق لمستشفيات جامعة بنها، على ما قدمه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه تحمل المسئولية في ظروف صعبة، وبذل مجهوداً كبيراً من أجل تطوير المستشفى الجامعي، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى والمترددين عليها.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو الدخاخني إن القرار يعد تكليفاً وليس تشريفاً، مشيراً إلى أنه سيقوم باستكمال مسيرة التطوير والإنجاز في المستشفى، والتي شارك فيها زملاءه خلال عمله مديراً للمستشفى للشئون العلاجية، وأكد أن بابه سيبقى مفتوحاً للجميع، سواء المواطنين والمرضى أو الأطقم الطبية، لصالح العمل العام والنهوض بالمستشفى والخدمات المقدمة بها، وحل المشكلات على أرض الواقع.

وأضاف ان المستشفي يعمل في ظل ظروف استثنائية صعبة، خاصة مع جهود مكافحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن خطة المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً في الأداء، وافتتاح عدد من أعمال التطوير والكبسولات الجراحية، مع التشديد علي الإجراءات الاحترازية، حفاظاً علي أرواح وحياة المواطنين والمترددين على المستشفى، مؤكداً توافر كافة المستلزمات الخاصة بالاستقبال والطوارئ، والتوسع في حضانات الأطفال، والعمل على إنجاز مشروع مستشفى بنها الجامعي التخصصي الجديد، والذي انطلق في ظل الظروف الاستثنائية، التي تشهدها البلاد، لتخرج للنور صرحاً لخدمة مواطني القليوبية والمحافظات المجاورة.

وفي وقت سابق، تابع القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الزيارة التي قام بها فريق المحاكاة لكلية التمريض، بعد أن تقدمت لتجديد الاعتماد الأكاديمي، حيث التقى «الجيزاوي» بأعضاء الفريق، في حضور الدكتورة هويدا صادق، عميد الكلية، والدكتور عبد الرحيم شولح، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور علاء عبد الغفار، نائب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن الجامعة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للكليات، لاستكمال نظم الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيراً إلى أن «هدفنا جميعا هو المصلحة العامة للجامعة».

ومن جانبها، قالت الدكتورة هويدا صادق إنه تم خلال الزيارة، مناقشة وضع اللمسات الخاصة بالاستعداد لزيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيرةً إلى أنه تمت مناقشة واستعراض ما تم تنفيذه في المعايير الخاصة بالهيئة.

وأكدت عميد كلية التمريض أن ادارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة للكلية، لتجديد اعتمادها، حيث تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.