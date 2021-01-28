أجهزة كمبيوتر وطباعات هدية من نائبين في «الشيوخ» لصحةدمياط

تبرع النائبان محمد علي أبو حجازي، ووليد صلاح التمامي "عضوا مجلس الشيوخ المصري،بـ 13 جهاز كمبيوتر و10 طابعات، قاموا بتسليمها لمديرية الصحة بدمياط، لاستكمال المنظومة الصحية والاحصائيات وطباعة البيانات والمنشورات الواردة من وزارة الصحة وتحقيق جودة الاتصال بين المديرية والمستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية.

واستكمالاً لسلسلة مبادرة نحن معك فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا للمؤسسات الصحية والمستشفيات و دعم الدولة بتلك الأزمة فقد قام النائبان بالتبرع 1000 ماسك و 1000 جوانتي للمستشفى التخصصي ، و 2000 جوانتي لاتكس و 1500 ماسك جراحي للمستشفى العام.

هذا و قد التقى أبو حجازي عضو مجلس الشيوخ بالدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط لمناقشة طلبات المواطنين وما ورد بالجولات الميدانية للقرى حيث تم مناقشة مشكلة الغوابين من عدم وجود طبيب بالوحدة الصحية بالغوابين .

حيث قال وكيل وزارة الصحة والدكتورة دينا ابو صوير مدير ادارة الجودة انه تم إستلام الدكتورة شروق احمد محمد غازي العمل أيام السبت والأحد والأثنين من كل أسبوع خلال شهر يناير الجاري بالوحدة، ونفس الطبيبة مكلفة بالعمل بوحدة صحة الأسرة بالعطوي ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع وفى حال عدم تواجد الطبيب بوحدة صحة الغوابين يحول المريض لأقرب وحدة صحة الأسرة بالضهرة والمكلف بالعمل بها الطبيبة هانم احمد حسن طوال ايام الاسبوع والتى تبعد عن وحدة الغوابين 350متر أو وحدة أسرة العطوي والتى تبعد 800 متر عن وحدة الغوابين على أن يتم توفير طبيب منتظم طوال أيام الأسبوع بكل وحدة صحية فور توافر عدد كافى من أطباء التكليف.

وعن توقف جهاز التعقيم بقرية ميت الشيوخ الأمر الذي أدى لتوقف وحدة الأسنان والاحتياج لجهاز تبكيت، فقد أحال وكيل وزارة الصحة الطلب لإدارة الرعايةالأساسية،حيث أفادت مدير إدارة الرعايةالاساسية بأن بالوحدة 2جهاز أوتوكلاف وجهاز تبكيت وجميعها تعمل بكفاءة عالية، وبالتواصل مع مدير إدارة فارسكور الصحية تبين انتظام العمل بقسم الأسنان ويعمل بانتظام أعمال التعقيم وانتظام العمل بعيادة الأسنان بالوحدة المذكورة .

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