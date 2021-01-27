تحرير 18 محضرا لعدم ارتداء الكمامة في دمياط وعزبة البرج

شنّت الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج، برئاسة محمد عبد الغني رئيس المدينة، حملة استهدفت عددًا من المنشآت ذات الأنشطة المختلفة من كافيهات ومطاعم ومحلات تجارية بالمدينة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، ما أسفر عن ضبط 4 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة، وتحرير محاضر بغرامة فورية قدرها 50 جنيهًا.

فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملة مكبرة، لمراجعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمحال التجارية والمقاهي، ما أسفر عن ضبط 14 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الانضباطية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق منفصل، شنّت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر اللواء حسين لبيب حملة مكبرة جديدة بمنطقة الامتداد العمراني لرفع المخلفات والقمامة وإزالة عشش العرب، ضمن سلسلة الحملات اليومية التي تشنها الوحدة بالمنطقة، وذلك في إطار خطة الوحدة لرفع مستوى النظافة بجميع مناطق المدينة.

فيما شنَّ قسم الإشغالات بالوحدة حملة مكبرة جديدة على بين العشش، حيث تم ضبط عدد من عربات اليد وبعض الاشغالات المخالفة، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة.

كما عقدت المحافظ اجتماعًا بحضور نائبي رئيس الوحدة ومديري إدارتى المتابعة والتفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، ومديري بعض الإدارات المعنية بالوحدة.

وتناول الاجتماع مناقشة بعض الملفات بمدينة رأس البر، حيث أصدرت المحافظ عددًا من التوجيهات بخصوص الموضوعات التى تم طرحها، من بينها سرعة تحديد الموقف الخاص بمديونية عدد من الكافتيريات والمحال لتحصيل مستحقات الدولة، مع مراعاة كافة القرارات الصادرة للتخفيف عن كاهل أصحاب هذه المنشآت في ظل جائحة كورونا، مشددة على سرعة تنفيذ هذه الإجراءات لاسترداد حق الدولة و تحصيل المبالغ المستحقة على المنتفعين لبرجولات المحال بشارع النيل والكافيتريات بمنطقة الجربى وأيضاً تحصيل المتأخرات .

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