بتقديم تقرير طبي.. شروط ركوب السيدة الحامل للطائرة

في كثير من الأحيان، تضطر المرأة الحامل إلى استقلال الطائرات للسفر للخارج أو الداخل، الأمر الذي يعرضها إلى سوء الوضع الصحي في حالة إذا كانت حالتها لا تسمح بذلك، كما أنه من الممكن أن يعرضها لحدوث الطلق ووضع طفلها الرضيع في الطائرة، وتجنبا لحدوث هذا الأمر، تضع شركات الطيران عددا من الشروط التي يجب أن يتم مراعاتها عند استقلال المرأة الحامل للطائرة حتى لا تتعرض للخطر.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، الشروط الواجب مراعاتها حتى يتم السماح للمرأة الحامل باستقلال الطائرة، وفق الموقع الرسمي لشركة مصر للطيران، كالتالي:

الشروط المطلوب توافرها لاستقلال المرأة الحامل للطائرة

- يجب أن تتجنب المرأة الحامل السفر بالطائرة الـ7 أيام الأخيرة قبل الولادة، بناء على تقرير طبي من الدكتور المتابع للحالة مسجل به موعد الولادة.

- يجب مراعاة فترة النقاهة التي تلي عملية الولادة، والتي تصل إلى 7 أيام، حيث تقدم الأم تقريرا طبيا بموعد الولادة خاصتها حتى لا تتدهور حالتها الصحية.

- يجب أن تقدم المرأة الحامل تقريرا طبيا كاملا به تفاصيل الحالة الصحية للمرأة الحامل، بالإضافة إلى ذكر الموعد المحدد للولادة بالتاريخ، مع ذكر المشكلات الصحية التي تتعرض لها السيدة خلال فترة الحمل.

- ويمكن تجنب تقديم التقرير الطبي الخاص بالمرأة الحامل، في حالة إذا كانت الحالة الصحية الخاصة بها جيدة ولا تعاني من مشاكل صحية ولن تتعرض لأزمة صحية خلال فترة حملها.

- وإذا لم يكن هناك موعد محدد بتاريخ الولادة أو توقع للتاريخ من جانب الطبيب المتابع، لابد أن تقوم المرأة الحامل بتقديم تقرير طبي بالحالة الصحية بالكامل خلال الأسبوع الذي تقوم المرأة الحامل بالسفر به.