مصطفى سالم لوزير الطيران: حصلتم على قرض 50 مليون يورو في 2013 أين هي؟

وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، تساؤلا لوزير الطيران المدني، خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم، بضرورة تحديد المسؤولية في توقيع الوزارة، لقرض بمبلغ 50 مليون يورو عام 2013، وذلك بغرض تطوير الملاحة الجوية، وتبين أن القرض انتهت مدته عام 2020، وأن المبلغ المستخدم منه 4 ملايين يورو فقط، بنسبة 8% من القرض.

وطالب سالم الوزير، بضرورة توضيح أسباب الحصول على القرض، وأسباب عدم الاستخدام، وعلى ماذا أنفقت 4 ملايين يورو دون تنفيذ المشروع.

كما طالب وكيل الخطة والموازنة، بضرورة تطوير الخدمات بمطار سوهاج، وإنشاء الحجر الصحي به، وضرورة التجهيز لاستقبال الجثامين للمتوفيين من أبناء سوهاج والمحافظات الأخرى من العاملين بالخارج، وهم مئات الآلاف، نظرا للمشقة والتكلفة العالية التي يتحملها أسر ذوي هولاء المواطنين، عند نقل الجثامين لمطار القاهرة أو الاقصر.

وأكد سالم، أن الدولة تتجه الآن، نحو إعادة الهيكلة ودراسة الهياكل التنظيمية للوزارات والجهات، ونرى جميعا أن هناك تكرار في الاختصاصات والأهداف، ما بين ديوان وزارة الطيران المدني، وبين سلطة الطيران المدني، وصندوق دعم الطيران، وبناء عليه، سأل سالم الوزير، عن روية الوزارة نحو الدمج، وإزالة الاشتباكات الإدارية وتكرار الاختصاصات.