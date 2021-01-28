لو عندك طفل جهزه للاختبار.. «الشباب» تستكشف 1000 موهوب في المحافظات

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة للمسؤولين عن المشروع القومي للموهوبين في كرة القدم «نجوم مصر»، والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع شركة «ستار لاب» الهولندية المتخصصة في مجال تطوير الرياضة، وجمعية مكتشفي المواهب الإنجليزية؛ بالبدء في تنفيذ خطة العام الجاري 2021 لـ اكتشاف الموهوبين الجدد ورعايتهم لهذا العام من مختلف محافظات الجمهورية، وفق الأسس والمعايير العلمية، التي وضعتها إدارة المشروع.

استئناف المشروع القومي خلال إجازة نصف العام

ومن المقرر أن تستأنف الوزارة بالتنسيق مع الجهات المشاركة، نشاط المشروع لاستكشاف الموهوبين والاعلان عن اجراء الاختبارات لاختيار 1000 ناشيء موهوب في كرة القدم خلال إجازة نصف العام، من جميع المحافظات.

وكان المشروع قد أجرى اختبارات لأكثر من 1000 ناشيء خلال العام الماضي، بمركز شباب الجزيرة، وتم اختيار 200 موهوب من بين المتقدمين للاختبارات، منهم 11 من أفضل الموهوبين، ليتم توقيع عقود رعاية لهم لحصولهم على أعلى تقييم في الاختبارات.

ويشارك في اكتشاف الناشئين الموهوبين، نخبة من خبراء الكرة والمدربين والمتخصصين المحليين والدوليين، من بينهم ديفيد هوبسون كبير مؤسسي جمعية مكتشفي المواهب الإنجليزية، وديفيد وايت هاوس رئيس أكاديمية الناشئين بنادى مانشستر يونايتد، وإشراف مباشر من الكابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني المصري للمشروع.

وفي ذات السياق، ستقوم مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بالتنسيق مع مجالس ادارة مراكز الشباب بتحديد ايام ومواعيد الاختبارات للاعلان عنها، لاستقبال الراغبين من الموهوبين للانضمام للمشروع القومي، بعد اجتياز الاختبارات.

ومن المقرر أن يصل المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين «نجوم مصر»، إلى مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة حيث من المستهدف إقامة 16 مركزًا للمشروع في مراكز جغرافية تغطي كامل المحافظات، ويخضع المقبلون على المشاركة للاختبارات والقياسات الفسيولوجية، لتحديد الموهبة، يليها مرحلة التدريب وصقل المهارات، وسيتم الإعلان عن المشاركة في كل محافظة على حدة قبل انطلاق المشروع بها بفترة كافية.

ويستطيع الراغبون في الإنضمام للمشروع واجراء الاختبارات، الدخول على الموقع الإلكتروني للمشروع وتسجيل البيانات المطلوبة www.starsofegypt.com.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، في تصريحات صحفية، أن مشروع «نجوم مصر» يأتي ضمن حزمة من المشروعات التي تنفذها الوزارة، لإنتقاء الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، وتقديم الدعم والرعاية لهم، وإعدادهم بالشكل الأمثل باعتبارهم أبطال المستقبل، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باكتشاف الموهوبين، ونشر وتوسيع ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع.