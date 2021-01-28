25 ألف جنيه أرباح أصحاب «بيتكوين» في 28 يوم فقط

رغم الخسارة التي تكبدوها خلال الأيام الأخيرة، حقق الحائزين لعملة «بيتكوين» 25 ألف جنيه أرباح خلال 28 يوم فقط في شهر يناير الجاري.

وسجلت العملة الرقمية في تحليل إحصائي أجرته «الوطن» أول يناير 2021 مبلغ 465.5 ألف جنيه، بينما سجلت اليوم الخميس 28 يناير 2021 مبلغ 489.5 ألف جنيه.

وضاع على مكتنزي عملات «بيتكوين» مبالغ كبيرة طوال الـ28 يوماً الماضية، حيث ارتفع السعر ليصبح 638 ألف جنيه يوم 8 يناير الجاري، ليأخذ بعدها منحى هبوطي، وصولاً لـ489.5 ألف اليوم الخميس، وهو ما يعني خسارة 173 ألف جنيه، لمن لم يبع العملة يوم 8 يناير الجاري.

10 عملات رقمية أخرى كانت أكثر حظاً من «بيتكوين»

وعلى الرغم من الخسائر التي مُنيت بها العملة الرقمية الأشهر عالمياً، إلا أن 10 عملات رقمية أخرى كانت أكثر حظاً وتمكنت من تحقيق أرباح لأصحابها تجاوزت 100% يوم أمس الأربعاء، فقد سجلت عملة «بونس توكن» ارتفاعاً نسبته 100.8% ليرتفع سعرها إلى مستوى 1.089 دولار، بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 31.6 مليون دولار، لتأتي بعدها عملة «أوشين» بنسبة ارتفاع 84.12% مسجلة سعر 1.2 دولار، وحلت بالمركز الثالث عملة «كونوس» بارتفاع قدره 66.7% ليصل سعرها إلى مستوى 2.63 دولار.

وحلت عملة «ألفا فاينانس» بالمركز الرابع بعدما قفزت بنسبة 48.9% ليصل سعرها إلى نحو 1.49 دولار، ثم عملة «فانتوم» خامساً بنسبة نمو 47.7%، وفي المركز السادس، جاءت عملة «جني» بنسبة ارتفاع 44.5% مسجلة مستوى 1.04 دولار، وعملة «بروبس توكن» في المركز السابع بعدما ارتفعت 40% إلى مستوى 0.133 دولار، وتأتي عملة «كاش» ثامناً بنسبة 33.4% إلى مستوى 0.049 دولار وعملة «تيرا» في المركز التاسع مرتفعة بنسبة 32% إلى نحو 1.2 دولار، وحلت بالمركز العاشر، جاءت عملة «سويس بورج» بعدما صعدت بنسبة 31.8% إلى مستوى 0.402 دولار.