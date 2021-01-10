سعر عملة «بيتكوين» اليوم الأحد 10 يناير: يتعدى الـ 40 ألف دولار

شهدت الفترة الأخيرة جدل كبير حول ما وصل إليه سعر العملة الرقمية «بيتكوين»، حيث ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعد الـ«بيتكوين» عملة معماة (مشفرة) ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار واليورو، لكن مع عدة فوارق، من أبرزها أن هذه العملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، وهي أول عملة رقمية لامركزية، ونظام يعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد، أي أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

ووصل سعر عملة الـ«بيتكوين» إلى مبلغ كبير جدا لم تصل له أي عملة من قبل، حيث سجل سعرها مبلغ يتعدى الـ40 ألف دولار أمريكي.

وأدت جائحة فيروس كورونا في الأسواق الصاعدة للعملات المشفرة إلى سطوع نجم العملة الرقمية الأكثر شعبية «بيتكوين»، لتصبح أكثر جاذبية كاستثمار آمن ضد مخاطر التضخم.

وقال جيه بي مورجان، أكبر بنوك العالم، إن العملة الرقمية تبرز كمنافس للذهب، وقد يجرى تداولها عند مستويات مرتفعة تصل إلى 146 ألف دولار إذا رسخت وضعها كأصل استثماري آمن خصوصا أن جيل الألفية سيصبح مع مرور الوقت مكونا أكبر في أوساط المستثمرين.

وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم في العام الماضي، إذ ينظر المستثمرون إلى بيتكوين على أنها وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وبديل لانخفاض قيمة الدولار.

ومنذ إطلاقها في 2008 على يد شخص مجهول، تقدّم عملة بيتكوين نفسها بديلا عن العملات التقليدية من دون ضوابط من المصرف المركزي وتتولى إصدارها شبكة لا مركزية، في مسار ثوري جمع طويلا بين الأدوات المالية التقليدية والعملات المشفرة.

وشهدت بيتكوين ارتفاعا كبيرا منذ مارس عندما كان سعرها يصل إلى خمسة آلاف دولار بعدما أعلنت منصة «باي بال» للدفع عبر الإنترنت، السماح لأصحاب الحسابات باستخدام العملة المشفرة.