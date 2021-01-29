أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 29-1-2021

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الخضروات مثل القلقاس والكرنب والكوسة والليمون وأسعار الفاكهة مثل البرتقال والفراولة واليوسفي، لأهميتها في إمداد الجسم بالفيتامينات المهمة، واستمرارا للخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة الموافق 29 يناير، على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم

سعر اليوسفي

اختلف سعر الكيلو اليوسفي بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البرتقال

وصل متوسط سعر كيلو البرتقال لـ8 جنيهات.

سعر الجوافة

وصل سعر كيلو الجوافة لـ10 جنيهات.

سعر الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز 10 جنيهات.

سعر الفراولة

وصل سعر كيلو الفراولة لـ12 جنيهًا.

سعر التفاح

يتراوح سعر التفاح بين 10 لـ25 جنيهًا باختلاف النوع.

سعر المانجو

جاء متوسط سعر كيلو المانجو 20 جنيهًا.

سعر الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

سعر الفاصوليا

جاء سعر كيلو جرام الفاصوليا بـ10 جنيهات.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات.

سعر البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس اليوم بين 3 و4 جنيهات.

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر الكرنب إلى 15 جنيهًا.

سعر الكوسة

تراوح متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

سعر البصل

بلغ متوسط سعر البصل اليوم 7 جنيهات للكيلو جرام.

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيها.

سعر الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي إلى 10 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 8 إلى 10 جنيهات.

سعر الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

سعر خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 2 و5 جنيهات.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ6 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ16 جنيها.

سعر الخيار

جاء سعر كيلو جرام الخيار بـ10 جنيهات.