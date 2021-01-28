«تخفيضات وإعانة العجز».. امتيازات لأصحاب المعاشات من الرعاية الاجتماعية

يوفر قطاع الرعاية الاجتماعية التابع لهيئة التأمينات الاجتماعية، عددا من الامتيازات لأصحاب المعاشات، حيث يتضمن القانون رقم 79 لسنة 1975 العديد من أنواع التأمين الاجتماعي، منها تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد التفاصيل الكاملة لتأمين الرعاية الاجتماعية، والامتيازات التي يتمتع بها أصحاب المعاشات، وفقا لأحكام القانون.

تفاصيل تأمين الرعاية الاجتماعية

1- إنشاء دور رعاية لأصحاب المعاشات ويشترط لقبول صاحب المعاش بالدار، أن يكون قادرًا على خدمة نفسه، وأن تكون قيمة المعاش مناسبة لقيمة اشتراك العضو.

2- تخفيض أجور السفر بالسكك الحديدية بنسبة 50% مرتين سنويا لكل منها ذهابا وعودة.

3- تخفيض 50% من أسعار دخول المسارح ودور السينما التابعة للقطاع العام.

4- تخفيض 50 % من رسوم دخول الأسواق والمعارض التي تقيمها الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية.

5- تخفيض 20% من نفقات الرحلات التي ينظمها القطاع العام داخل الجمهورية أو خارجها بشرط ألا يقل الفوج عن 15 فردًا.

6- تخفيض أجور السفر على طائرات شركة مصر للطيران 5 % للرحلات الخارجية، 10 % للرحلات الداخلية.

7- إعانة العجز: تستحق لصاحب معاش العجز الكامل المستديم، وتقدر بـ20% من قيمة ما يستحقه شهريًا من المعاش عن الأجر الأساسي والمتغير، وقررت الهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه يحتاج الإعانة الدائمة من شخص لآخر، للقيام بأعباء حياته اليومية، ويتم تعديل هذه الإعانة، عند كل زيادة تضاف للمعاش.

يذكر أن قطاع التأمين الاجتماعي، أعد مؤخرًا بطاقة «الكارت الذهبي لصاحب المعاش» تتضمن بيانات الرقم التأميني، الاسم، صورة صاحب المعاش، حتى يمكنه عند تقديمها للجهة المختصة، الانتفاع بأوجه الرعاية المشار إليها بالبنود من 2 إلى 6 سالفة الذكر.

إجراءات الحصول على تأمين الرعاية الاجتماعية

بالنسبة لتخفيض أجور السفر يجب علي صاحب المعاش أن يتوجه إلى إدارة الرعاية الاجتماعية أو مكتب الصندوق التأميني المختص الواقع في دائرته محل إقامته، للحصول على خطاب موجه لهيئة السكك الحديدية، لاستخراج تذكرة السفر المخفضة، وذلك بعد تغيير المهنة بالبطاقة العائلية إلى «صاحب معاش».

لتخفيض أسعار دخول المسارح يجب على صاحب المعاش التوجه إلى إدارة العلاقات العامة لقطاع المسرح، بالعنوان 27 شارع عبد الخالق ثروت – القاهرة، وذلك للحصول على بطاقة دعوة مخفضة، وبالنسبة لقطاع الفنون الشعبية، تقرر عمل بطاقات دعوة مخفضة لأصحاب المعاشات، يمكن الحصول عليها من ذات العنوان السابق.