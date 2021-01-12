تفاصيل التأمين على «عمال النقل البري» بمنظومة التأمينات الاجتماعية

تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على توفير التغطية التأمينية للسائقين أصحاب الرخص، سواء رخصة القيادة المهنية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وفقاً لاحكام قانون المرور.

التأمين على رخص قيادة الجرارات الزراعية بمقطورة

كما تعمل التأمينات على توفير التغطية التأمينية، لرخص قيادة الجرارات الزراعية بمقطورة، السائق الحاصل علي رخصة قيادة خاصة، بشرط إثبات عمله على عربات النقل الخفيفة، أو سيارات الأجرة، وكذلك في مجال النقل السياحي، والسائقين في منظومة نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مثل أوبر، وسائقي التوك توك والتباعين على سيارات النقل في القطاع الخاص.

خطوات الاشتراك في المنظومة

يتقدم السائق من الفئات السابقة إلى مكتب الهيئة بطلب الاشتراك في هذا النظام، ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (43) المرفق هنا إلى جانب المستندات التالية:

​- صورة المستند الدال على تاريخ الميلاد مميكن.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- خطاب من إدارة المرور المختصة يفيد تقدمه بطلب الحصول على ترخيص بالقيادة مع أخذ إقرار عليه.

- موافاة الهيئة بصورة من رخصة القيادة الصادرة له من إدارة المرور فور صدروها.

- صورة من كارت التشغيل الذى يصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى التي تعمل ضمن منظومة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- على التباع أن يتقدم إلى الهيئة بطلب الاشتراك على النموذج رقم (43) المرفق هنا مرفقا به مايلي:

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- شهادة قيد من مكتب العمل المختص.

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة.

- تقرير طبي صادر من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي يفيد مدى لياقته الطبية لممارسة المهنة.

وأوضحت القومية للتأمينات على موقعها الرسمي، أن على المكتب المختص التأمين على العامل من الفئات السابقة بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وتسجيل سداد الاشتراكات على قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.

تقوم الهيئة بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها الكترونياً بالأرشيف الإلكتروني، ويعتد بهذا الملف الإلكتروني كمستند عند صرف المستحقات التأمينية.